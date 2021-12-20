محافظ جنوب سيناء و"رئيس القابضة للمياه" يناقشان آليات تطوير منظومة المرافق

كتب أحمد حسن

التقى اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، واللواء إيهاب خضر رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، وذلك بمقر الشركة القابضة، لمناقشة استعدادات محافظة جنوب سيناء لاستقبال فعاليات "مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للمناخ"، والذى تستضيفه مصر نهاية عام 2022 بمدينة شرم الشيخ، بحضور قادة العالم لتوحيد جهود العالم لمواجهة تحدى تغير المناخ، والمزمع انعقاده نهاية عام 2022 بمدينة شرم الشيخ.

وناقش الاجتماع المشاريع الجاري العمل بها داخل أنحاء المحافظة، والخطط الزمنية لتوقيتات استلام المشاريع الجارى تنفيذها، وتوفير إمدادات المياه للمناطق الحيوية، من خلال توفير خزانات استراتيجية وروافع لتغذية تلك المناطق بمحافظة جنوب سيناء.

جاء ذلك بحضور السادة نواب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسيناء، والمهندسة حنان عمر رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بجنوب سيناء.

وناقش الاجتماع أهم مشكلات مياه الشرب والصرف الصحى الحالية، وتحديد الاحتياجات الملحة، ووضع تصور لتطوير وتحسين منظومة المرافق، وأهم الحلول العاجلة.

وأكد اللواء خالد فودة، أهمية التنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسيناء، والزراعة، والبيئة، والرى، لتنفيذ المشروعات المطلوبة لتلبية احتياجات أهالى جنوب سيناء‬.

ومن جانبه، أشار رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب، إلى حصر جميع الاحتياجات لتوصيل الخدمة للمناطق الغير مخدومة، ونقل المرافق المتعارضة مع المحاور الرئيسية، ووضع أولويات لمشروعات المد والتدعيم، والإحلال والتجديد على مستوى المحافظة، فى إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بأهمية تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.