محافظ المنوفية يحيل مختصين بمركز معلومات شبكات المرافق للنيابة العامة

المنوفية - محمد فتحى

أحال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم، عدد من المختصين بمركز معلومات شبكات المرافق بشبين الكوم إلى النيابة العامة لإعمال شئونها حيال واقعة مخالفة جسيمة، لقيامهم بإثبات بيانات مخالفة لحقيقة الواقع ووجود شبهة تواطؤ مع أحد المواطنين من ناحية بتبس بهدف إدخال الغش والتدليس على الجهة الإدارية المختصة وما ترتب من إصدار ترخيص بناء على أرض زراعية.

تبين من خلال التحقيق بالإدارة العامة للشئون القانونية أنه بناءً على المذكرة الواردة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم ، قيام عدد من المختصين بمركز معلومات شبكات المرافق بإصدار كتابين متضاربين بشأن قطعة أرض فضاء بمساحة 87,5 م2 تخص مواطن بناحية قرية بتبس التابعة لمركز ومدينة شبين الكوم أحدهما بتاريخ 9-8-2021 يفيد أن القطعة تقع داخل الحيز العمرانى والآخر بتاريخ 6-12-2021 يفيد أن القطعة تقع خارج الحيز العمرانى وهو ما يخالف الكتاب الأول، مما ترتب عليه صدور ترخيص للمواطن بالبناء على أرض زراعية خارج الحيز العمرانى من قبل الوحدة المحلية بتاريخ 27-10-2021 بناءً على تحديد خاطئ من المختصين بمركز معلومات شبكات المرافق بهدف إدخال الغش والتدليس على الجهة الإدارية المختصة .

كما تضمن تقرير الإدارة العامة للشئون القانونية أنه قد صدر قرار مركز معلومات شبكات المرافق بمجازاة المهندس المسئول بخصم 3 أيام من راتبه فضلاً عن اقتصار التحقيق مع مهندس التنظيم فقط دون النظر لإهمال الإشراف عليه من قبل مدير التنظيم، وبناء عليه قرر محافظ المنوفية سحب قرار مركز المعلومات المشار إليه كونه جزاء لا يتناسب مطلقاً مع جسامة المخالفة وإحالة الموضوع للنيابة العامة ، مؤكداً على التصدى لكافة أوجه الفساد المالى والإدارى وإتخاذ إجراءات عاجلة حيال المقصرين فى أداء واجبهم الوظيفي.