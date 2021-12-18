محافظ المنوفية: مليار و 209 مليون جنيه الخطة العاجلة للرصف ورد الشيء لأصله

المنوفية - محمد فتحى

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، أن جملة الاستثمارات بقطاع الطرق هذا العام بلغت ، مليار و 209 مليون جنيه، تضمنت الخطة العاجلة للرصف ورد الشيء لأصله وتطوير المناطق الغير مخططة، حيث تم رصف 400 كم من الطرق المحلية وإنترلوك داخل المراكز والمدن ورصف 20 طريق محلى ورصف 227 شارع بالمدن ومداخل القرى وتركيب إنترلوك بـ 60 شارع ورد الشىء لأصله لمسافة (50) كم .

وأضاف محافظ المنوفية، فى تصريحات صحفية، أنه تم توقيع العديد من البروتوكولات في هذا المجال مع عدد من الجهات المنفذة ضماناً للتنفيذ بأعلى جودة ومنها الهيئة العامة للطرق والكبارى بجملة استثمارات 236 مليون جنيه لرصف الطرق العاجلة تمويل وزارة التنمية المحلية ، وبروتوكول بـ 200 مليون جنيه لرصف شوارع مدن المحافظة ضمن خطة المحافظة ، بالإضافة إلى بروتوكول الهيئة العربية للتصنيع بإجمالي استثمارات 67 مليون جنيه لرصف شوارع مدينة سرس الليان تمويل بنك مصر والبنك الأهلي ، وهيئة الإنتاج الحربى بـ (105) مليون جنيه لرصف شوارع حى غرب مدينة شبين الكوم بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بـ 127 مليون جنيه لرصف شوارع حي غرب شبين الكوم بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات .