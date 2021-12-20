محافظ الدقهلية : كسح تجمعات مياه الأمطار بالشوارع.. صور

الدقهلية شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الإثنين استمرار أعمال كسح وشفط مياه الأمطار التى تجمعت بالشوارع والميادين بمراكز ومدن المحافظة، كما تابع إجراءات التعامل الفورى لرؤساء المراكز والمدن والأحياء مع موجة الطقس الغير مستقر والتقلبات الجوية وتجمعات الأمطار.

واطمأن إلى التواجد الميدانى لأعضاء الجهاز التنفيذى ومعدات الوحدات وشركة مياه الشرب والصرف الصحى لمتابعة الأوضاع أولا بأول، مؤكدا على استمرار العمل بغرفة العمليات الرئيسية وتواصلها مع الغرف الفرعية بالمراكز والمدن والأحياء.

ووجه مختار لرؤساء الوحدات المحلية وكافة القطاعات بتواصل التعامل الفورى مع موجة الطقس الغير مستقر وسرعة شفط تجمعات الامطار بكافة النواحى والتواجد الميدانى بالشارع للتعامل مع كافة الظروف الطارئة لسقوط وتجمعات الامطار ،وأشار إلى أن كافة أجهزة المحافظة بدأت أولا بأول فى التعامل الفورى مع تجمعات الأمطار بإستخدام كافة المعدات اللازمة لشفط تجمعات المياه.

وأشار محافظ الدقهلية بأن يتم الدفع بسيارات الكسح والمعدات التابعة للوحدات المحلية بالتنسيق والتعاون مع قطاعات شركة مياة الشرب والصرف الصحى بنطاق المحافظة لشفط وكسح الامطار أولا بأول لتيسير حركة السيارات والمواطنين وعدم وجود تكدس واختناقات للسيارات.

كما وجه المحافظ رؤساء المدن والأحياء للتأكد من سلامة كافة أعمدة الإنارة والكهرباء بالمحافظة، وإزالة الوصلات العشوائية لمنع أى حوادث، حرصا على حياة وسلامة المواطنين.

وكان محافظ الدقهلية قد أصدر توجيهاته برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة الطقس السيئ والتعامل الفورى معها واصلاح أية أعطال أو أعمدة إنارة على الفور وتلبية مطالب المواطنين والاستجابة الفورية لشكواهم.



التعامل مع مياه الامطار



شفط المياه



كسح المياه