محافظ الإسماعيلية: تعامل فوري مع مناطق تجمعات الأمطار بالمحافظة.. صور

الإسماعيلية - السيد فلاح

أعلن اللواء شريف فهمى، محافظ الإسماعيلية، عن رصد فريق عمل الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة، لعدد من المعوقات نتيجة سوء الأحوال الجوية، وذلك فى اطار متابعة المركز المحلى للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لحالة الطقس على محافظة الإسماعيلية وفى اطار مواجهة موجة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية بكافة المراكز والمدن بالمحافظة على مدار اليوم تم الدفع بسيارة نقل الحدث التابعة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة للمرور على جميع مراكز ومدن المحافظة والوقوف على حالة الطرق بعد نهاية الأمطار داخل شوارع وميادين المحافظة.

وأوضح محافظ الإسماعيلية، أن الشبكة الوطنية رصدت تجمعات مياه بمركز ومدينة الإسماعيلية، وتجمعات مياه بمركز ومدينة أبو صوير، وتجمعات مياه بمركز ومدينة التل الكبير، وتجمعات مياه على الطريق الدائرى أمام نادى الموانئ أامام مدينة الطلبة للبنات، وتجمعات مياه أمام مستشفى الحميات.

وأكد "بشارة"، انه بالتنسيق مع جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء تحركت سيارات إزالة التجمعات المائية وعادت حركة المرور لطبيعتها مرة آخرى.

من جانبه قال اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي لمحافظات القناة، أن الشركة حرصت علي انتشار سيارات ومعدات الشركة طبقًا لخطة الانتشار الموضوعة لمواجهة الأمطار والسيول طبقًا لبيان هيئة الأرصاد الجوية.

وأضاف رئيس شركة "مياه القناة"، إنه فى محافظة الإسماعيلية، تم تنفيذ خطة انتشار السيارات بالشارع الدائرى ومنطقة جامع الدوحة والمستشفى العام وجامعة قناة السويس وطريق بورسعيد ونفق الممر وشبين الكوم ومنطقة البيارات والشارع التجارى وغيرها من المناطق المحتمل أن تشهد تجمعات مياه الأمطار، بالإضافة إلى انتشار السيارات والمعدات بالمراكز والمدن بفايد والقصاصين والتل الكبير والقنطرة شرق وغرب وأبوصوير، وفى محافظة بورسعيد تم تنفيذ خطة الانتشار بعدة مناطق منها ميدان المحافظة ، وشارع النصر بحى الزهور، حى المناخ، منطقة فاطمة الزهراء بحى الضواحى، ومسجد السلام، ومنطقة الاستثمار ومنطقة الموقف الجديد.



محافظ الإسماعيلية تعامل فوري مع مناطق تجمعات الأمطار (1)



محافظ الإسماعيلية تعامل فوري مع مناطق تجمعات الأمطار (2)



محافظ الإسماعيلية تعامل فوري مع مناطق تجمعات الأمطار (3)



محافظ الإسماعيلية تعامل فوري مع مناطق تجمعات الأمطار (4)



محافظ الإسماعيلية تعامل فوري مع مناطق تجمعات الأمطار (5)



محافظ الإسماعيلية تعامل فوري مع مناطق تجمعات الأمطار (6)