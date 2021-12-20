اليوم السابع
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محافظ الإسكندرية: الجامعة أعدت دراسة حول تطوير البنية التحتية وشبكات صرف الأمطار

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 10:54 م
محافظ الإسكندرية: الجامعة أعدت دراسة حول تطوير البنية التحتية وشبكات صرف الأمطار اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية
كتب محمد عبد المجيد

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قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، حول اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع المسئولين حول أسلوب التعامل مع مياه الأمطار بالإسكندرية، وإن جامعة الإسكندرية أعدت دراسة حول تطوير البنية التحتية وشبكات تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي منذ فترة، وسيتم مراجعة طلمبات الغطس في كافة الأنفاق، إضافة إلى تطوير الشنانيش بشكل يومي.
 
وأضاف محافظ الإسكندرية، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الاثنين، على برنامج على مسئوليتى، والذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى على فضائية صدى البلد، أن الخطة الآجلة لمواجهة مياه الأمطار، والتي تشمل فصل شبكتي تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي، قائلا "عملية التطوير دواء مر، وعلى أهالي الإسكندرية المساعدة في تنفيذها".
 
وأشار اللواء محمد الشريف إلى أنه من المقرر تخصيص ما يقرب من 3 مليارات جنيه لحل أزمة مياه الأمطار في الإسكندرية، مؤكدا على أن كلية الهندسة وضعت خطة للاستفادة من مياه الأمطار الدلتا الجديدة.
 
وأوضح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وجه بالاستفادة من كل قطرة مياه، وجدد التأكيد على أن الدراسة المخصصة لحل أزمة الأمطار ضخمة وأجريت بطريقة علمية ومتحضرة.
 

محافظة الاسكندرية

الاسكندرية

مصطفى مدبولى

رئيس الوزراء

جامعة الاسكندرية

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