محافظ الإسكندرية: لا يوجد شارع واحد توقفت فيه الحركة المرورية نتيجة الطقس السيئ

كتب محمد عبد المجيد

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، إنه لا يوجد شارع واحد فى المحافظة توقفت فيه الحركة المرورية نتيجة الطقس السيئ الذى شهدته المحافظة منذ الأمس، وذلك نتيجة تكاتف جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة فى مواجهة موجة الطقس السيئ.

وأضاف محافظ الإسكندرية، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الإثنين، على برنامج على مسئوليتى، والذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى على فضائية صدى البلد، إن إجازة المدارس أسفر عنها عدم وجود سيارات كثيرة فى شوارع المحافظة، كما أن هول الصقيع والثلوج قلل عدد الضيوف القادمين للإسكندرية من المحافظات الأخرى.

وأوضح اللواء محمد الشريف، إن الأمطار بدأت منذ ليلة أمس وكانت غزيرة إلى حد ما، وفى تمام الساعة 5 صباحا كان 10 أحياء بالمحافظة يهطل عليها الأمطار بشكل غزير، وتم التحرك من جميع التنفيذيين بشوارع المحافظة، وفوجئنا فى تمام الساعة الـ 10 صباحا تحول الأمطار إلى ثلوج، وانخفضت درجات الحرارة بشكل كبير وملحوظ.

وأشار اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إلى أن ارتفاع الأمواج صبح اليوم وصل إلى 5 أمتار، كما وصلت سرعة الرياح من 60 إلى 65 كيلو متر فى الساعة، ما سبب قلق بعض الشيء بسبب الإعلانات الموجودة فى الشوارع، والمنازل القديمة بالأحياء، والأسلاك الكهربائية والتي تسقط ما ينتج عنها حدوث ماس كهربى، ولكن مرت كل الأمور على خير.