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متحدث التنمية المحلية: الإسكندرية الأكثر تضررًا فى موجة الطقس السيىء

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 11:50 م
متحدث التنمية المحلية: الإسكندرية الأكثر تضررًا فى موجة الطقس السيىء خالد قاسم
كتب أحمد عرفة

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قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إنه لا توجد أى خسائر فى بورسعيد والبحر الأحمر والإسكندرية بسبب الطقس.
 
وأضاف المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية فى مداخلة  هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على شاشة  ON ، أن الإسكندرية الأكثر تضررًا بسبب موجة الطقس السيء ولكن لا يوجد أي خسائر بشرية أو مادية على مستوى 27 محافظة.
 
وأوضح المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية أن المحافظات بعد التنسيق مع الأرصاد  الجوية تبلغنا تعليق الدراسة، قائلاً : "المحافظون  يقدمون  تقدير موقف على الأرض، ونبلغ عبر غرفة عمليات الوزارة عن تلك المحافظات وكيف سيتم تعطيلها على أى مستوى".

خالد قاسم

التنميه المحليه

الطقس

لميس الحديدى

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