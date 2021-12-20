ماذا قال "كريم الهوارى" خلال التحقيقات؟.. نفى تعاطيه مخدرات

كتب أحمد الجعفرى

بعدما أحالت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر "كريم الهوارى" المتهم في حادث تصادم الشيخ زايد؛ إلى محكمة الجنايات، تنشر "اليوم السابع" تفاصيل ما جاء على لسان المتهم في التحقيقات التي أجريت معه، بعدما وجهت له تهمة القتل الخطأ وحيازة مواد مخدرة بقصد التعاطى، وتجاوز السرعات القانونية.

ونفى المتهم حيازته لمواد مخدرة "كوكاين"، واعترف بقتل الضحايا الأربعة عن طريق الخطأ دون قصد، كما نفى خلال التحقيقات تعاطيه لمواد مخدرة أو كحولية، مؤكدًا فقدانه الوعى بعد الحادث مباشرةً.

وقال المتهم في التحقيقات، أنه يوم الحادث كان فى نزهة مع أصدقائه في منطقة أعلى طريق الإسكندرية الصحراوى، وبعد الانتهاء منها وأثناء عودته لمنزله واتخاذه طريق الإسكندرية الصحراوى للعودة، ومروره من بوابات رسوم الشيخ زايد، ودخوله شارع النزهة بمدينة الشيخ زايد، فوجئ بسيارة أمامه، واصطدم بها بشكل مفاجئ بعدها لم يشعر بنفسه سوى في المستشفى.

وأكد المتهم، أنه كان بمفرده داخل السيارة، وكانت الرؤية جيدة، ولم يكن هناك سيارات عديدة على الطريق، وحينما سألته النيابة عن السرعة التي كان يسير بها، أكد عدم تذكره للسرعة التي كان يسير عليها حينها، كما أكد ملكيته للسيارة.