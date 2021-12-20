مائدة مستديرة بجامعة الإسكندرية لدعم دور المرأة فى الجامعات

الإسكندرية أسماء على بدر

عقدت جامعة الإسكندرية على هامش مؤتمر "تكنولوجيا المعلومات والإتصالات في حياتنا" الذي تنظمه كلية التجارة، مائدة مستديرة بعنوان" الشمول الرقمي للسيدات" بمشاركة الأستاذة نورا رافع، ممثلة من برنامج الأمم المتحدة لسيدات مصر، والدكتورة رشا طنطاوي، من مركز الابداع التكنولوجي وريادة الأعمال التابع لوزارة الأتصالات، والدكتور تامر عادل الأستاذ بالجامعة البريطانية في مصر.

وأدارت اللقاء الدكتورة غادة الخياط، رئيس قسم نظم المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات، بكلية التجارة، لمناقشة دور الجامعات فى دعم المساواة بين الرجل والمرأة، ودور تحالف الوكالة الفرنكوفونية للجامعات، والذي يعمل ضمن 11 جامعة أعضاء من الوكالة لسياسات دعم المساواة بين الرجل والمرأة.

ناقش خلالها المشاركون المشروعات التي تقوم بها مؤسساتهم فى دعم المرأة، والتحدث عن إمكانية للتعاون مع جامعة الإسكندرية، فى أنشطة مستقبلية تدعم دور المرأة وتمكنها من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.