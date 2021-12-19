اليوم السابع
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الأحد، 19 ديسمبر 2021 07:29 م
أكرم القصاص
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تعطيل الدراسة غداً بكليات جامعة الإسكندرية واستمرارها «أون لاين»

الأحد، 19 ديسمبر 2021 06:48 م
تعطيل الدراسة غداً بكليات جامعة الإسكندرية واستمرارها «أون لاين» رئيس الجامعة
الإسكندرية أسماء على بدر

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أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، عن تعطيل الدراسة غداً الاثنين الموافق 20 ديسمبر 2021، بجميع كليات ومعاهد الجامعة بالحضور مع استمرارها أون لاين، وفقاً للجداول الدراسية المعلنة بالكليات والمعاهد، وذلك نظراً لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتى تشير إلى تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وحفاظاً على أمن وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة،

 

وقرر "قنصوه" تأجيل أى امتحانات غداً للطلاب إلى موعد آخر، ويشمل ذلك الإداريين، ويستثنى من ذلك القيادات والأطقم الطبية بالمستشفيات الجامعية، الأمن الجامعى، والعاملين فى إدارات الصحة والسلامة المهنية، والنوباتجيات، وما يحدده عمداء الكليات والمعاهد وفق إحتياجات كلياتهم ومعاهدهم.


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