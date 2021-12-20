"كنت خارج مع صحابي فجأة لاقيت عربية قدامى خبطتها".. نص تحقيقات كريم الهواري

كتب سليم على

حصلت اليوم السابع على نص تحقيقات نيابة السادس من أكتوبر الكلية مع كريم محمد تقي الدين زكي الهواري المتهم في حادث الشيخ زايد، الذى أسفر عن مقتل 4 طلاب، والمتهم بتعاطي المواد المخدرة والمشروبات الكحولية أثناء قيادة سيارته.

وجهت النيابة سؤال للمتهم.. س/ ما الذي حدث وما ظروف الواقعة؟

أجاب كريم : "اللى حصل انى يوم الخميس 9 ديسمبر 2021 كنت خارج مع صحابي فى منطقة على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، خلصت خروج مع صحابي وراجع فى الطريق وكانت حوالي الساعة 1 صباحا يوم 10 ديسمبر 2021 وروحت من طريق مصر الإسكندرية الصحراوي وعدت من بوابات الرسوم الشيخ زايد عند النادي الأهلي شارع النزهة وبعد ما عديت البوابة بحوالي 800 متر اتفاجئت بعربية قدامي مرة واحدة خبطت فيها واغمي عليا ومحستش بنفسي غير وانا فى المستشفى وده كل اللى حصل ".