كل ما تريد معرفته عن أسباب وعلاج البقع البيضاء على الأظافر

نهير عبد النبى

ابيضاض الدم هو حالة تظهر فيها خطوط أو نقاط بيضاء على إصبعك أو أظافرك هذه مشكلة شائعة جدًا وغير ضارة، حيث يعاني العديد من البالغين الأصحاء من هذه البقع في مرحلة ما من حياتهم، لذلك من المحتمل ألا يكون تطورها علامة على وجود حالة طبية خطيرة.

وحسب ما ذكره موقع healthline بالنسبة لبعض الأشخاص، قد تظهر البقع البيضاء كنقاط صغيرة متناثرة عبر الظفر بالنسبة للآخرين قد تكون البقع البيضاء أكبر وتمتد عبر الظفر بالكامل، وقد تؤثر البقع على ظفر واحد أو عدة أظافر.

أسباب ظهور بقع بيضاء على الأظافر؟

-رد فعل تحسسي.

-العدوى الفطرية.

-إصابة الأظافر.

-نقص المعادن.

-رد فعل تحسسي.

وتشمل الأسباب الأقل شيوعًا للبقع البيضاء على الأظافر ما يلي:

مرض القلب، الفشل الكلوي، الصدفية أو الأكزيما، الالتهاب الرئوي.

في حين أن هذه الأسباب ممكنة، إلا أنها نادرة جدًا، ومن المحتمل أن يستكشف طبيبك مجموعة من الحالات الأخرى إذا كان لديك بقع بيضاء ثابتة على أظافرك قبل التفكير في هذه المشكلات الأكثر خطورة.

ما هى أعراض البقع البيضاء على الأظافر؟

يمكن أن تظهر البقع البيضاء بعدة طرق، فقد تبدو مثل:

- نقاط صغيرة بحجم نقطة القلم.

- خطوط أكبر عبر الظفر.

- نقاط فردية أكبر.

قد يحدد سبب ظهور البقع البيضاء على أظافرك كيفية ظهور البقع. قد تسبب إصابة الظفر نقطة بيضاء كبيرة في منتصف الظفر، و قد يسبب رد الفعل التحسسي عدة نقاط في جميع أنحاء الظفر قد يختلف مظهر النقاط أو الخطوط البيضاء على كل ظفر.

ما هو علاج ابيضاض الأظافر؟

الأدوية المضادة للفطريات التي تؤخذ عن طريق الفم هي العلاج الأكثر شيوعًا ، ويصف العديد من الأطباء أيضًا علاجًا موضعيًا مضادًا للفطريات. متوسط ​​مدة العلاج ثلاثة أشهر ، ومن المهم استخدام العلاج خلال الفترة الزمنية المحددة. خلاف ذلك ، قد لا تعالج العدوى بشكل كامل.

إذا كان تلون أظافرك مزعجًا أو كنت تبحث عن طريقة مؤقتة لتغطيتها ، فاستخدم طلاء الأظافر لون البشرة - طلاء الأظافر هو طريقة طبيعية لإخفاء البقع، ومن المؤكد أن التلميعات الملونة ممتعة وتوفر الكثير من السمات.