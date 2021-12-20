الفيوم – رباب الجالى - أحمد مرعى

شهد الدكتور محمد معتمد، وكيل كلية الآثار بجامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورشة العمل التى نظمتها وحدة إدارة الأزمات والكوارث بالكلية، برئاسة الدكتورة مروة عويس تحت عنوان الأزمات المحتملة خلال فترة الامتحانات بحضور الدكتور محمد على نصار مدير وحدة التقويم والإمتحانات بالكلية وعدد من طلبة وطالبات الصف الأول وذلك اليوم الإثنين ٢٠٢١/١٢/٢٠،تحت رعاية الأستاذ الدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الأستاذ الدكتور محمد سعيد أبو الغار، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ الدكتور عاطف منصور رمضان، عميد كلية الآثار.

وأكد الدكتور محمد معتمد، فى بيان صحفى، أن إدارة الكلية تحرص على إدارة عملية الامتحانات بطريقة تحقق مصلحة الطالب وتجنب حدوث أى نوع من المشاكل قبل وأثناء وبعد فترة الإمتحانات، ولهذا تعقد الكلية عدد من الفعاليات والندوات وورش العمل التى يتم من خلالها توجية النصائح والإجابة عن أسئلة الطلاب الجدد عن نظم الإمتحانات ومواصفات الورقة الإمتحانية وواجبات وحقوق الطالب خلال فترة الإمتحانات.

ووجهت الدكتورة مروة عويس، عدد من النصائح للطلاب خلال تأدية الإمتحانات من أهمها التاكد من مواعيد واماكن عقد المتحانات والإلتزام بالحضور لمقر اللجان قبل بدأ الإمتحان بوقت كاف والإلتزام بالإجراءات الإحترازية وتجنب الإرهاق الزائد الذى قد يؤثر على تركيز الطلاب أثناء أداء الإمتحانات والتأكد من خلال إدارة شئون الطلاب من عدم حرمان الطالب من دخول الإمتحان لأى سبب والإحتفاظ بهوية الطالب الجامعية واخيرا عدم الإحتفاظ بالهاتف النقال داخل اللجان.

وتناول الدكتور محمد على نصار بالشرح نظام الساعات المعتمدة والذى يتضمن اعمال فصلية (إمتحانات الشفوى والعملى) والتى يحصل الطالب من خلالها على ربع درجة الإمتحان الكلية ويجب أن يتجاوزها بنسبة تتعدى ٦٠% حتى لا يحرم من دخول الإمتحان النظرى ومواصفات ورقة الإمتحانات الإلكترونية وطريق الإجابة عن الإسئلة من خلالها.



كلية الآثار بالفيوم تنظم ورشة عمل عن الأزمات المحتملة خلال فترة الامتحانات