كلارنس هاوس يثني على تدريب الكلاب لاكتشاف المصابين بفيروس كورونا.. فيديو

كتب آسر أحمد

أثنت الصفحة الرسمية للعائلة الملكية "كلارنس هاوس"، على أكاديمية Medical Detection Dogs، التي تقوم بتدريب الكلاب على اكتشاف المصابين بفيروس كورونا، حيث نشرت الصفحة الرسمية للعائلة الملكية البريطانية عبر "إنستجرام"، مقطع فيديو يظهر من خلاله تدريب الكلاب على اكتشاف الفيروس القاتل، لتثني على تلك الأكاديمية التي تهتم بمتابعتها دوقة كورنوال.

وقالت الصفحة الملكية البريطانية: "دوقة كورنوال هي راعية المؤسسة الخيرية وقد زارت العام الماضي المقر الرئيسي لشركة Medical Detection Dogs لرؤية الكلاب أثناء التدريب ورأتها لاحقًا في العمل خلال زيارة إلى محطة بادينجتون في لندن".

وحرصت الصفحة الرسمية لدوق ودوق كورنوال "كلارنس هاوس"، منذ أيام، على توثيق مشاركة الأمير تشارلز ولي العهد البريطاني وزوجته الأميرة كاميلا باركر، دوقة كورنوال، فى يوم المتطوعين لبنك الطعام الدولى فى لندن، حيث نشرت الصفحة الرسمية عدة صور من مشاركتهم وسط الشباب المشارك، لتوجيه رسالة شكر لهم.

وكتبت الصفحة الرسمية للعائلة الملكية البريطانية على الصور التي نشرتها: "شكر دوق ودوقة كورنوال الشباب المتطوعين في بنك الطعام جنوب لندن، حيث يوفرون الغذاء والدعم والمشورة للأشخاص والعائلات المحتاجة في جميع أنحاء واندسوورث، وفي العام الماضي، قام الفريق من المتطوعون بتوصيل 11336 من الإمدادات الغذائية الطارئة إلى السكان المحليين الذين عانوا أثناء الوباء بزيادة قدرها 78٪ عن العام السابق، شكرًا لكم على العمل الرائع الذي تقومون به جميعًا لدعم سكان واندسوورث".



تدريب الكلاب