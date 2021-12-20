"قلبت على أوروبا".. الثلوج تغطى شوارع الإسكندرية وتكتسى باللون الأبيض

الإسكندرية – جاكلين منير – أسماء على بدر

شهدت محافظة الإسكندرية ليلة شتوية عصيبة بعد سقوط أمطار رعدية على كافة أنحاء المحافظة وسقوط الثلوج فجرا على وسط المدينة وتزينت الإسكندرية بالثلج فى عدد من الأماكن منها العطارين والجمرك وبحرى واللبان والمنشية ومحرم بك وكست الثلوج الشوارع والميادين فى مشهد أوروبى مميز.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى صورا لسقوط الثلج من سماء محافظة الإسكندرية فجر اليوم بسبب ذروة المنخفض الجوى وانخفاض درجات الحرارة، وعبر العديد من المواطنين عن سعادتهم بسقوط الثلج قائلين: " إسكندرية قلبت أوروبا من جمالها فى التلج".

ووصل ارتفاع الأمواج بالإسكندرية إلى 6 أمتار وخروج المياه إلى الشارع الخارجي من الكورنيش وتوقف حركة الملاحة.

وفى نفس السياق أعلنت هيئة ميناء الإسكندرية صباح اليوم، غلق بوغاز الهيئة العامة لمينائى الإسكندرية والدخيلة فجر اليوم الإثنين ولحين تحسن الأحوال الجوية، يأتى القرار نظرا لسوء الأحوال الجوية والتقلبات الجومائية من ارتفاع فى الأمواج وسرعة الرياح وحرصا على الأفراد والممتلكات.

ومن جانبها كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن اليوم الإثنين يشهد أجواء شديدة البرودة على كافة الأنحاء، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير على كافة الأنحاء مقارنة بأمس الأحد.

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى استمرار السحب الرعدية على الإسكندرية يصاحبها سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية ومصحوبة بحبات البرد أحيانا، وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تؤثر على مناطق من شمال الدلتا (البحيرة).

ويشهد اليوم الإثنين، حالة عدم استقرار بالأحوال الجوية، مع استمرار انخفاض فى درجات الحرارة ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء مع تكون الثلوج على مرتفعات وسط سيناء .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الاثنين، يشهد نشاط للرياح على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومدن القناة وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة مما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية وتزيد من الاحساس ببرودة الطقس .

كما يشهد اليوم، سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا ومصحوبة بحبات البرد على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا "السلوم ومطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد".

ويشهد اليوم سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية ليلا على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وجنوب الدلتا على الغربية والشرقية والمنوفية ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الاثنين: القاهرة العظمى 15 درجة والصغرى 7 درجات، والإسكندرية العظمى 15 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 10 درجات، وسوهاج العظمى 16 درجة والصغرى 6 درجات، وقنا العظمى 17 درجة والصغرى 7 درجات، وأسوان العظمى 19 درجة والصغرى 8 درجات.



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