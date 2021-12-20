سقوط الثلوج على الإسكندرية.. والأمطار تضرب أغلب الأحياء والمحافظ يعطل الدراسة.. لايف

الإسكندرية جاكلين منير

قدم "تلفزيون اليوم السابع" بثا مباشرا، حول تساقط الثلوج على محافظة الإسكندرية، حيث شهدت منطقة المنشية و حى الجمرك و رأس التين هطول الأمطار الثلجية فى الصباح الباكر، و كثفت شركة الصرف الصحى من أعمال كسح مياه الأمطار وتصريفها من الكورنيش و الشوارع الرئيسية.

وتشهد محافظة الإسكندرية طقس شديد البرودة فى اليوم الثانى من المنخفض الجوى الشديد الذى بدأ أمس و شهدت الإسكندرية ،هطول أمطار رعدية غزيرة ،مع إنخفاض كبير فى درجات الحرارة وسجلت الإسكندرية اليوم 15 درجة فى العظمى و 11 درجة فى الصغرى.

وطبقا لما ورد من هيئة الأرصاد الجوية من المتوقع أن تشهد محافظة الإسكندرية ارتفاع الموج على البحر المتوسط يصل إلى 4 امتار ،واعتبارا من فترة الظهيرة يبدأ سقوط الأمطار المتوسطة بنسبة حدوث (70-80%) على فترات متقطعة وعلى أماكن متفرقة تزيد شدتها تدريجيا مع تقدم ساعات النهار لتكون أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية احيانا ومصحوبة بحبات البرد.

وقد أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة يومى الأحد والأثنين بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية ( طلاب ومعلمون ) بنطاق المحافظة. وذلك نظراً لسوء الأحوال الجوية.

وأصدر المحافظ تعليماته بمنح الموظفة التى ترعى طفلاً أو أكثر يقل عمره عن اثنى عشرة سنة ميلادية إجازة استثنائية يومى الأحد والاثنين 19 و20 ديسمبر، وذلك حفاظاً على سلامة وأمن أبنائنا الطلاب ويستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات ، وفق الاحتياجات التى يحددها مديروا الإدارات التعليمية.

ويأتى ذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاطا على سلامة المواطنين.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى صور لسقوط الثلج من سماء محافظة الإسكندرية فجر اليوم بسبب ذروه المنخفض الجوى وانخفاض درجات الحرارة.

وكانت قد أعلنت هيئة ميناء الإسكندرية صباح اليوم، غلق بوغاز الهيئة العامة لمينائى الإسكندرية و الدخيلة فجر اليوم الإثنين و لحين تحسن الأحوال الجوية.

يأتى القرار نظرا لسوء الأحوال الجوية و التقلبات الجومائية من ارتفاع فى الأمواج و سرعة الرياح و حرصا على الأفراد و الممتلكات.

وشدد الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية على جميع الإدارات المختصة برفع درجة الإستعداد والاستمرار فى متابعة الرصدات الجومائية بصفة دورية من حيث سرعة الرياح وارتفاع الأمواج والضغط الجوى واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الأفراد و الممتلكات.