قرارات وتعليمات مهمة من محافظ أسوان لسائقى الحنطور.. اعرف التفاصيل

أسوان – عبد الله صلاح

التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بسائقى عربات الحنطور بإجمالى 150 عربة وسائق وذلك فى حضور نائب المحافظ الدكتورة غادة أبو زيد ، بجانب مسئولى الجهات المختصة من مديريات الخدمات المختلفة من أجل الظهور بالمظهر اللائق والمشرف أمام الزائرين والأفواج السياحية الوافدة لعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية.

أكد اللواء أشرف عطية، ضرورة الإلتزام الكامل من جانب سائقى الحنطور بحسن معاملة ضيوف أسوان من السائحين والزائرين، وكذا إرتداء الزى الموحد الذى تحملت المحافظة تكلفته بواقع 3 أطقم لكل سائق، وهو الذى يتطلب معه الإهتمام بنظافة وتزيين عربات الحنطور لإضفاء الشكل الجمالى الراقى لها، مع الرعاية الجيدة للحصان للحفاظ على سلامته ونظافته، علاوة على تطبيق الإجراءات الإحترازية لكورونا ليعكس ذلك الصورة المشرفة لجوهرة النيل الساحرة.

وأوضح، أنه سيتم إتخاذ إجراءات رادعة ضد العربات المخالفة للسير أو الوقوف العشوائى من خلال حملات مكبرة تضم مسئولي المحليات والشرطة ومهندس فنى والطب البيطرى حيث سيتم المصادرة النهائية للعربة وعدم الترخيص لها ، وأيضاً الحصان فى حالة مخالفة خط السير المحدد للأفواج السياحية، بالإضافة إلى المصادرة النهائية لأى حصان شارد يتم ضبطه داخل شوارع المدينة حيث سيتم تسليمه إلى مديرية الطب البيطرى.

وأشار أشرف عطية، إلى أهمية تطبيق كافة الضوابط الإيجابية وتلافى السلوكيات السلبية مما سيساهم بأن تكون رحلة الحنطور عنصر أساسى ضمن برامج الأفواج السياحية، وخاصة الإلتزام بخط السير وعدم الوقوف بشكل عشوائى لخلق بيئة مناسبة لإستقبال السائحين وبما يتناسب مع مكانة أسوان على خريطة السياحة الدولية .