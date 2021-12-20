حياة كريمة تحسن خدمات الكهرباء بأسوان وتنفيذ 8 مغذيات بإدفو.. صور

أسوان- صلاح المسن

حققت مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بنطاق محافظة أسوان نسب إنجاز عالية، ومن أهداف مبادرة حياة كريمة تحسين خدمات الكهرباء بأسوان و استقرار حالة التيار الكهربائى من خلال أعمال الكهرباء وتدعيم المحولات الموجودة وتغيير الكابلات وإعادة عمل قواعد للأعمدة الموجودة بالقري المستهدفة، ويجري أعمال التطوير والتدعيم للمحولات والكابلات الكهربائية الجديدة وشبكات التوزيع للمنازل.

وتشهد مراكز محافظة أسوان تنفيذ العديد من المشروعات بمختلف قطاعات العمل العام ضمن مبادرة حياة كريمة منها مشروعات دعم الكهرباء حيث يجري تنفيذ 31 مشروع لدعم شبكات الكهرباء في مركز إدفو يجري تنفيذ لوحات توزيع الكهرباء وخطوط مرور الكابلات من المحطات الرئيسية والتغذيات البديلة لمشروع حياه كريمه ضمن المشروعات المنفذه بمركز ادفو وتم التنسيق بين الجهات المختلفه وجميع الجهات المعنيه من الرى والكهرباء والطرق والكبارى والاتصالات والشركات المنفذه والغاز الطبيعى ومستهدف تنفيذ 8 مغذيات كهرباء بمركز ادفو تقوم ويذكر ان إجمالى مشروعات الكهرباء بمركز ادفو حياه كريمة تتخطى 2 مليار جنيه.

وفي مركز نصر النوبة ومن أجل حل مشكلة ضعف التيار الكهربائي خاصة في فصل الصيف في القري التابعة لمجلس قروي بلانة بمركز نصر النوبة جاري تغييرورفع قدرة وإضافة 11محول كهرباء ببلانة و5 محولات كهرباء بدار السلام و6 محولات كهرباء بادندان ومحول كهرباء بنجع الجزيرة ومحول كهرباء بنجع جبران ضمن مبادرة حياة كريمة.

وفى نفس السياق وضمن المبادرة الرئاسية (حياه كريمة)المشروع القومي لتطوير قري الريف المصري بدأ بقرية الشبيكة بمركز كوم امبو العمل لإحلال وتجديد محولات الكهرباء بالقرية الي إكشاك ذات جهد اكبر والغاء المحولات القديمة ذات الجهد المنخفض .

وفي قرى العباسية ، بكوم أمبو تجري أعمال إحلال وتجديد وتدعيم محولات إنارة الشبكات بمجلس قروى العباسية ، وذلك بقرى العباسية والعرب والبصالى وسبعة قبلى ، وذلك من خلال تركيب 40 محول قدرات مختلفة ، حيث بدأت أعمال حفر وإحلال التربة وصب القواعد الخرسانية للمحولات وجارى توريد وتركيب المحولات، ووحدات الربط ومسارات الكابلات المغذية لها وخطوط الجهد المتوسط المقترح تغييرها إلى كابلات.

جدير بالذكر أن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "تشهد مشاركة تنفيذية ومجتمعية من كافة فئات المجتمع لتحسين مستوى المعيشة بمختلف القرى والنجوع المستهدفة وهو الذى يتواكب مع تحقيق أهداف الإستراتيجة القومية للتنمية المستدامة (2030) لتحسين مستوى المعيشة للأسر الأكثر إحتياجاً في 35 قرية رئيسية و109 قرية فرعية و336 نجع وكفر وتابع بمراكز أسوان وإدفو وكوم أمبو ونصر النوبة

و يتم تطبيق الإجراءات الإحترازية للحد من إنتشار فيرس كورونا ، بجانب تطبيق إجراءات السلامة المهنية وذلك من خلال تركيب لوحات إرشادية وتعريفية بمناطق العمل حفاظاً على أمن وسلامة أرواح العاملين والمواطنين.