قاتل زوج شقيقته بالفيوم يعترف: "مش بيصرف عليها فخنقته"

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

انتقم مواطن من زوج شقيقته، بسبب الخلافات المتكررة بينهما، حيث قتله بطريقة بشعة واستولى على أمواله، وقال المتهم فى اعترافاته، إن الضحية كان يعامل شقيقته بشكل سيئ ويرفض الإنفاق عليها، الأمر الذى جعلها تترك منزل الزوجية، فقرر الانتقام لكرامة شقيقته من زوجها بقتله وسرقة أمواله بالفيوم.

وكشفت أجهزة الأمن ملابسات العثور على جثة أحد الأشخاص داخل منزله بالفيوم، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبشواى بمديرية أمن الفيوم من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة المركز) بأنه حال توجهه لمنزل شقيقه وجد باب المنزل مفتوح وبدلوفه داخله عثر على جثة شقيقه مُسجاة على وجهها وبها آثار خنق بالرقبة ومكبل اليدين ومعصوب العينين، وعُثر بجواره على هاتفه المحمول.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم أن وراء ارتكاب الواقعة (شقيق زوجة المجنى عليه "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة بالفيوم)، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.