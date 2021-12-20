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بعد فوزه على جامعة طنطا..

فريق جامعة الأقصر يصعد لدور الثمانية لبطولة الجامعة للخماسية الأولى للجامعات

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 08:00 م
فريق جامعة الأقصر يصعد لدور الثمانية لبطولة الجامعة للخماسية الأولى للجامعات رئيس جامعة الأقصر مع فريق كرة القدم الخماسي بعد فوزه
الأقصر – أحمد مرعى

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انتهى اليوم الثانى من بطولة جامعة الاقصر الأولى لكرة القدم الخماسية للجامعات المصرية، بصعود فريق جامعة الأقصر لكرة القدم الخماسية، لدور الثمانية للبطولة بعد فوزه، اليوم الاثنين، على فريق جامعة طنطا بهدف مقابل لا شئ في مباراة حاسمة، وأقيمت المباراة على ملعب طلائع النصر حيث أحرز الهدف، الطالب مؤمن طارق حافظ، في الشوط الثاني، في أجواء حماسية، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس الجامعة.

وكان فريق جامعة الأقصر، قد خاض ثلاث مباريات اليوم وأمس، فاز في مباراة على فريق جامعة طنطا، وتعادل ايجابيا مع فريق جامعة الوادي الجديد بواقع ثلاثة أهداف، وخسر أمام فريق جامعة الإسكندرية بهدف مقابل لاشيء.

وقدم الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس الجامعة، التهنئة للاعبين وأعضاء الفريق على فوزهم، متمنيًا لهم دوام التوفيق والفوز في المباريات المقبلة، ومؤكدًا استمرار دعمهم حتى الفوز بكأس البطولة، موجها بضرورة استمرار تطوير خطة الفريق واستعدادهم بقوة لمواجهة المباريات القادمة.

يذكر أن بطولة جامعة الأقصر الأولى لكرة القدم الخماسية للجامعات المصرية، انطلقت السبت الماضي وتستمر حتى يوم 23 من الشهر الجاري، بمشاركة 16 جامعة، تحت رعاية وزارتي الشباب والرياضة، والتعليم العالي، ومحافظة الأقصر، وجامعة الأقصر، وبالتعاون مع الاتحاد الرياضي للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي، والأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس الجامعة، واتحاد الاتحادات النوعية برئاسة وزير الشباب والرياضة، والاتحاد الرياضى للشركات.

رئيس جامعة الأقصر مع فريق كرة القدم الخماسي بعد فوزه
رئيس جامعة الأقصر مع فريق كرة القدم الخماسي بعد فوزه

 


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