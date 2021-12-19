صحة البحر الأحمر: تطعيم 34159 طفلا فى اليوم الأول لحملة ضد شلل الأطفال

البحر الأحمر - عماد عرفة

ترأس الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر الاجتماع المسائي، والخاص باليوم الأول لمشرفي الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بمحافظة البحر الأحمر وذلك مساء اليوم بديوان عام المديرية، بحضور الدكتوره نرمين ناجى مدير الوقائى ومشرف الوزارة ومشرفي الحملة بالمحافظة.

عرض خلال الاجتماع تقارير العمل والتقارير الإشرافية والإنجاز اليومي للحملة القومية في يومها الأول وذلك لكل إدارة صحية وتم مناقشة السلبيات والإيجابيات في أداء سير العمل، ومعالجة أي سلبيات، لعدم تكرارها في الأيام الثلاثة القادمة.

وأكد وكيل الوزارة بأن الفرق الطبية الثابتة والمتحركة المشاركة في الحملة القومية، قامت خلال اليوم الأول بتطعيم 34 ألفا 159 طفلا من عمر يوم وحتي 5 سنوات بالمحافظة، بنسبة تغطية بلغت 53.2%، مشيراً إلي أن الفرق الطبية يبلغ عددها 311 فريق بواقع 66 فريق ثابت بالمركز الطبية والوحدات الصحية ومكاتب الصحة، وعدد 245 فريق متحرك تجوب المنازل.

وأكد وكيل وزارة الصحة، أن جميع الفرق الطبية تعمل وفق خطة وتم عقد الدورات التدريبية لجميع الفرق الطبية المشاركة بالحملة، وعقد الإجتماعات المكثفة لفريق الإشراف عليها، لضمان وصول الخدمة بشكل جيد لجميع الأطفال المستهدفين بالحملة .