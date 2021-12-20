غلق 825 محلا مخالفا للإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.. إنفوجراف

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

يرصد إنفوجراف نجاح الداخلية في ضبط 8000 شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 7979 شخص، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 21 شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

كما نجحت القوات في تحرير 825 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 202 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالى مضبوطات 1123 أرجيلة.

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ، ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية.