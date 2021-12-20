عمدة نيويورك يطالب بايدن بتقديم مساعدات عاجلة للمدينة مع زيادة إصابات كورونا

كتبت ريم عبد الحميد

طالب ديل بلازيو، رئيس بلدية نيويورك، إدارة الرئيس جو بايدن بتقديم المساعدات الفيدرالية للمدينة التى تواجه ارتفاعا حادا فى إصابات كورونا.

وقالت صحيفة بولتيكو إن الانتشار السريع بسرعة البرق للإصابات أدى إلى إلغاء فعاليات كانت مقررة هذا الأسبوع، وأدى إلى بث برنامج Saturday Night Lige الشهير بدون جمهور مع فريق عمل أصغر.

وقال دى بلازيو إن البيت الأبيض يجب أن يفعل قانون الإنتاج الدفاعى للمساعدة فى إنتاج عدد أكبر من الاختبارات المنزلية، وأيضا علاجات الأجسام المضادة أحادية النسيلة. وقال أيضا إن إدارة بايدن يجب أن تسرع فى الموافقة على الحبوب المضادة للفيروس من شركة فايزر.

وقال عمدة نيويورك: إننا بحاجة إلى المساعدة الآن، إننا بحاجة لزيادة الدعم فى علاجات المضادات الحيوية أحادية النسلة، إننا بحاجة لتوفير المزيد لمدينة نيويورك.

وتابع العمدة الذى سيترك منصبه عشية العام الجديد إن المدينة قد أطلقت حملة تسويق بقيمة 10 مليون دولار لدفع مزيد من الأشخاص للحصول على اللقاح وإضافة اختبارات جديدة.

وسجلت مدينة نيويورك أكثر من 5 آلاف إصابة جديدة بكورونا يوم السبت، وقال بلازيو إنهم بحاجة للتحرك بشكل عاجل.

وتوقع بلازيو أن تشهد المدينة زيادة فى إصابات كورونا فى الأسابيع المقبلة، بعدها ستتراجع أعداد الإصابات، إلا أنه لا يتوقع أن يشهدوا بعضا من الحقيقة المؤلمة التى رأوها فى ربيع 2020 أو حتى فى الشتاء الماضى.

وسيتولى العمدة إريك ادامز، الذى تم انتخابه مؤخرا، مهام منصبه فى الأول من يناير، وقال إنه وفريق وفريق العمدة الحالى ينسقون مع بعضهم البعض فى الوقت الذى تتشكل فيه الأزمة الجديدة.