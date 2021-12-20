اليوم السابع
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الإثنين، 20 ديسمبر 2021 04:11 ص
أكرم القصاص
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علي محسن صالح يؤكد موقف الشرعية اليمنية الثابت من السلام

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 04:00 ص
علي محسن صالح يؤكد موقف الشرعية اليمنية الثابت من السلام نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح
أ ش أ

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أكد نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح موقف الشرعية اليمنية الثابت من السلام وتعاطيها الإيجابي مع مبادرات الأشقاء وجهود الأمم المتحدة.
 
وقال نائب الرئيس اليمني - في تصريحات خلال استقباله السفير الروسي فلاديمير ديدوشكين بمناسبة انتهاء فترة عمله، حسبما أفادت قناة "اليمن" الفضائية الأحد - إن مرجعيات الحل الثلاث والمتمثلة في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية والقرارات الأممية وعلى رأسها القرار رقم 2216، تؤسس لسلام دائم وشامل، متى ما تخلت جماعة الحوثية عن نهجها الإرهابي وانحازت لخيار السلام.
 
وعبر صالح - خلال اللقاء - عن تقديره للجهود التي بذلها السفير الروسي في إطار دعم بلاده للشرعية وجهود إحلال السلام.
 
من جانبه، أكد سفير روسيا استمرار بلاده في دعم جهود إحلال السلام وحرصها على أمن واستقرار اليمن ورفع المعاناة عن أبنائه.

علي محسن صالح

الشرعية اليمنية

اليمن

الحوثيين

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