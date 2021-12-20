عضو لجنة مكافحة كورونا: بعض المصابين بـ"أوميكرون" لا تظهر عليهم أعراض

كتب أيمن رمضان

قالت الدكتورة نهى عاصم، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن متحور "أوميكرون"، لا يستدعى الهلع والخوف، كون الأبحاث والدراسات التي تمت عليه حتى الآن تؤكد أن أعراض الإصابة به أقل شراسة من المتحورات الأخرى، وتابعت:" بعض المصابين بأوميكرون لا تظهر عليهم أعراض".

وأضافت "نهى عاصم"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "من مصر"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، عبر قناة "cbc"، أن القلق الناتج عن هذا المتحور تكمن في سرعة انتشاره التي تفوق باقى المتحورات، وتابعت:"الانتشار الأعلى لمتحور أوميكرون والتي تصل إلى تسبب المصاب به بإصابة من 3 إلى 5 أشخاص خلال يومين".

ولفتت "نهى عاصم"، أن تراجع حدة اعرض "أوميكرون"، لا تعنى أننا نتهاون في اتباع الإجراءات الاحترازية، لافتة إلى أن هناك تضخيم كبير بشأن المتحور الجديد وتضارب في الأرقام، وتابعت:"ولكن علينا أن لا نتهاون في اتباع الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات".

ونصحت "نهى عاصم"، كافة المواطنين الإقبال على التطعيم من أجل الحفاظ على صحتهم وصحة المجتمع بالكامل ومن أجل تجاوز الجائحة، وتابع:"بلاش نفكر بانانية والآن أكثر من نصف الكرة الأرضية تم تطعيمه".