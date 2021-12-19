لجنة مكافحة كورونا: نسب الوفاة بالفيروس تقل وعلينا ألا نتخلى عن الحذر

رامى محيى الدين

قال نهى عاصم عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن هناك تعدد لمصادر اللقاحات والإنتاج أيضا وتم إعطاء حوالى 50 مليون جرعة وهناك وفرة فى اللقاحات مما يدعو إلى التوسع فى إعطاء اللقاحات افقيا وتوسيع الأعداد وهذا يتم اتوماتيك وبدأ إرسال رسائل من الأمس للحصول على الجرعات فى الوقت المحدد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن مع الإعلامى سيد على: أن عهدنا بسوابق الجوائح والفيروسات المشابهة كانت المتحورات تمشى للأضعف ولكنها تسير بطريقة عشوائية والحمد لله لا يوجد تحور إلى الأكثر شراسة ولكن هذا لا يدعونا للتخلى عن الحذر.

وأكدت عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، أنه إلى الآن نسب الوفاة تقل ونحن دائما فى وضع استعداد لأى احتياج أو زيادة فى عدد المستشفيات يتم فورا.