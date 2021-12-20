عايز تخس بدون دايت.. 7 نصائح هتساعدك فى إنقاص وزنك بسهولة

كتبت مروة هريدى

يفترض الكثيرون أن اتباع نظام غذائي هو الطريقة الوحيدة لإنقاص الوزن، حيث يجب أن تقيد عدد السعرات الحرارية التى تستهلكها، أو تضيف أطعمة خفيفة إلى نظامك الغذائي أو تجوع نفسك، حتى تكون قادرًا على التخلص من الكيلوجرامات الزائدة، ولكن على عكس هذا الاعتقاد الشائع، ليس من الضروري أن تمر بهذه الصعوبات لإنقاص وزنك، ولكن يمكنك القيام ببعض الشياء البسيطة دون إتباع نظام غذائى "صارم" للتخلص من وزنك الزائد، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

الأكل النظيف والصحي هو المبدأ الأساسي للتخلص من الكيلوجرامات الزائدة، ومن أجل تحسين صحتك أيضًا، وهو أمر أكثر أهمية من مجرد إنقاص الوزن، وفيما يلي 7 طرق يمكنك من خلالها إنقاص الوزن دون اتباع ريجيم صارم:

تناول أطعمة غنية بالعناصر الغذائية

الخطوة الأولى لفقدان الوزن هي تضمين الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية، مثل الخضار والفواكه والحبوب الكاملة والمكسرات الغنية بالعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم ليعمل بكفاءة، كما أنها منخفضة السعرات الحرارية ومحتوى الدهون غير الصحي، وهما عاملان ضروريان لإنقاص الوزن، كما تساعد تلك الأطعمة الصحية فى خفض مستويات الكوليسترول الضار وتقليل خطر الإصابة بالسكرى من النوع 2 وأمراض القلب.

تجنب الأطعمة المصنعة

يعد تضمين الأطعمة غير الصحية والمصنعة السبب الرئيسي لزيادة الوزن، لذلك فأنت بحاجة إلى إزالة مجموعات الأطعمة المصنعة من نظامك الغذائي إذا كنت تريد التخلص من الكيلو جرامات الزائدة، كما أنها تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم والدهون غير الصحية، التى لا تسبب زيادة فى الوزن فحسب، بل أيضًا تسبب مشاكل القلب والأوعية الدموية ومشاكل الكلى.

تجنب السكر

تناول السكر يضر بالصحة أكثر من نفعه، فقد يسبب التهاب الجسم ويزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 ، وبعض أنواع السرطان، ويصيبك بالشيخوخة المبكرة، لذلك عندما تتطلع إلى عيش حياة صحية والتخلص من الكيلوجرامات الزائدة، يجب تخلص من جميع أنواع السكر من نظامك الغذائي، واختر بدائل صحية مثل العسل.

تناول كمية كافية من البروتين

إن تناول كمية كافية من البروتين ضروري لبناء العضلات وإصلاحها، ويمكن أن تساعد إضافة البروتين إلى جميع وجباتك الثلاثة الرئيسية على إبقائك ممتلئًا لفترة أطول، وبالتالي كبح الرغبة فى تناول الأطعمة غير الصحية، ويساعد البروتين أيضًا على استبدال الدهون بالعضلات الخالية من الدهون، وهو أمر ضروري للحفاظ على لياقتك وصحتك.

أضف الدهون الجيدة

يخشى معظم الناس إضافة الدهون إلى نظامهم الغذائي بسبب الاعتقاد الخاطئ بأن ذلك سيؤدي إلى زيادة الوزن، في الواقع، لا تؤدي الدهون إلى زيادة الوزن إذا قمت بإضافة دهون صحية إلى نظامك الغذائي، لأنها من المغذيات الضرورية التى يحتاجها الجسم مثل الكربوهيدرات والبروتينات، التى تمنحك الدفء اللازم وتعزز المناعة وتحسن صحة البشرة، وتمنحك الشبع لفترة أطول.

التنزه والأعمال المنزلية

إذا كان من الصعب ممارسة تمارين فى صالة الألعاب الرياضية فلا داعي للقلق، فلا يزال بإمكانك التخلص من الكيلوجرامات من خلال حرق الطاقة عند أداء المهام اليومية، مثل التنزه والمشى لشؤاء مستلزمات المنزل أو القيام بأعمال منزلية مثل الغسيل والطهي وغيرها، حيث يمكن أن يساعدك زيادة نشاطك اليومي على حرق كمية كافية من السعرات الحرارية دون الحاجة إلى الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية.

الصيام المتقطع

الصيام المتقطع ليس اتجاهاً غذائياً بل هو نمط أكل، إنها خطة غذائية يجب على الشخص أن يأكل فيها وفقًا لإيقاع الساعة البيولوجية، ويمكن أن يساعد الصيام في شفاء الجسم، وتسريع عملية التمثيل الغذائي، وكذلك تسريع عملية إنقاص الوزن، وفقًا له لا يتعين عليك تقييد أي مجموعة غذائية، فقط يتم تناول الطعام في الوقت المحدد.



اضرار الاطعمة المصنعة



اضرار السكريات