طلاب جامعة المنيا يتنافسون بمسابقات العزف والغناء والإنشاد الدينى والترانيم

المنيا -حسن عبد الغفار

أكد الدكتور مصطفى عبد النبى رئيس جامعة المنيا، أن المسابقات الفنية التى أطلقتها إدارة النشاط الفنى بالإدارة العامة لرعاية الطلاب شهدت مشاركة كثيفة من الطلاب المبدعين الواعدين، وذوى المواهب الفنية، وذلك بعد اجتذاب فعالياتها طلاب الجامعة من مختلف الكليات، للمنافسة فى مجال العزف والغناء والإنشاد الدينى والترانيم؛ استعداداً للمشاركة فى مسابقات إبداع 10 التى تنظمها وزارة الشباب والرياضة من كل عام.

وأعلن الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن مسابقة الغناء حصلت فيها الطالبة دينا مصطفى بكلية السياحة والفنادق، على المركز الأول، والطالب زياد توفيق بكلية التربية النوعية، على المركز الثاني، والطالبة روجينا زاخر بكلية الزراعة على المركز الثالث، وفى مسابقة العزف فاز الطالب كريم أشرف بكلية التربية الرياضية بالمركز الأول، والطالب صموئيل مجدى بكلية الهندسة بالمركز الثاني، وجاء الطالب محمود حسب النبى بكلية العلوم بالمركز الثالث، وذلك بعد تقييم لجنة التحكيم للمتسابقين والمكونة من الدكتور أحمد يحيى أستاذ البيانو المساعد بقسم الموسيقى بكلية التربية النوعية، والدكتورة يسرا عبد الله رئيس قسم الموسيقى بكلية التربية النوعية.

كما أعلنت لجنة تحكيم مسابقة الإنشاد الدينى والترانيم، التى ضمت الدكتورة هيام توفيق، مدرس الموسيقى العربية بكلية التربية النوعية، والشيخ إبراهيم عبد الصالحين، المنشد بإذاعة القرآن الكريم، عن حصول الطالب أحمد محمد عبد اللطيف بكلية الحقوق الفرقة الثانية على أحسن صوت فى أداء التواشيح والإنشاد الديني، وفوز الطالب عبد الرحمن بدر الدين بكلية الحقوق بالمركز الثاني، ويوسف أبو بكر بالتربية النوعية بالمركز الثالث، وفوز الطالبة ساندى عادل سمير بكلية التربية النوعية بالفرقة الأولي، على أحسن صوت فى أداء الترانيم، والطالب أمير حنا بكلية الآداب على المركز الثاني، وسارة وسيم بكلية التربية بالمركز الثالث.

أشرف على تنظيم المسابقة وليد عبد القوى مدير عام رعاية الطلاب، والدكتورة فاطمة صالح مدير إدارة النشاط الثقافى والفنى والعلمي، وصابرين أحمد، وماجد ماهر أخصائى النشاط.