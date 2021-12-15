اليوم السابع
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الكشف على 610 حالات بقافلة جامعة المنيا المتكاملة لـ"قرية النجاح" ببنى مزار

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 01:16 م
الكشف على 610 حالات بقافلة جامعة المنيا المتكاملة لـ"قرية النجاح" ببنى مزار جانب من القافلة الطبية
المنيا -حسن عبد الغفار

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نظمت جامعة المنيا ،برئاسة الدكتور مصطفى عبد النبى رئيس الجامعة، قافلة طبية توعوية جديدة استهدفت قرية النجاح التابعة لمركز بني مزار؛ لتقديم خدماتها الطبية من الكشف على المواطنين بالمجان في 10 تخصصات مختلفة، وصرف الأدوية لهم، وتقديم خدمات توعوية في مجالات الصحة العامة، إلى جانب ورش عمل عن المشغولات والحرف اليدوية.

قال الدكتور "مصطفى عبد النبي" أن قوافل جامعة المنيا في إطار مشاركتها بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تعمل على مدار العام مستهدفةً خدمة أهالي الريف بالمحافظة، ودعم القرى الأكثر احتياجا، وذلك في إطار تفعيل دور الجامعة الخدمي والتنموي تجاه المجتمع والبيئة المحيطة، وإحياءً لقيم المسئولية المشتركة بين كافة الجهات والمؤسسات المعنية؛ وزيادة البرامج التوعوية؛ لتوحيد التدخلات التنموية في تنمية القرى بالريف المصري.

ومن جانبه، أوضح الدكتور "عصام فرحات" أن قافلة جامعة المنيا لقرية النجاح، أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 610 حالة وتشخيص حالتهم المرضية، وصرف العلاج لهم بالمجان، وعقد فريق من أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض لثلاث ندوات توعوية دارت حول "الوقاية من فيروس كورونا المستجد"، و"التشنجات الحرارية"، و"النظافة الشخصية"، إلى جانب عقد كلية التربية النوعية لورشة عمل عن تنفيذ المشغولات اليدوية من بقايا القماش بأنواعه المختلفة، والمشغولات بالصوف على الأنوال.

والجدير بالذكر، أن قوافل جامعة المنيا يشرف على تنفيذها الدكتور أسامة المنشاوي، وكيل كلية الطب ومنسق عام قوافل الجامعة المتكاملة، وذلك بمشاركة الدكتورة أمل كمال وكيل كلية الصيدلة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة يسرية السيد وكيل كلية التمريض، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس من كليات الطب والتمريض والصيدلة، والتربية النوعية، وبمشاركة طلاب مجموعة اصدقاء البيئة من كلية التربية الرياضية والتربية النوعية والآدب.

القافلة الطبية
القافلة الطبية

 

القافلة
القافلة

 

 

الكشف على 610 حالة بقافلة جامعة المنيا المتكاملة لـقرية النجاح ببني مزار
الكشف على 610 حالة بقافلة جامعة المنيا المتكاملة لـقرية النجاح ببني مزار

 

 

الكشف
الكشف

 

 

جانب من اعمال القافلة
جانب من اعمال القافلة

 

 

جانب من الكشف على المواطنين
جانب من الكشف على المواطنين

 

 

صرف العلاج
صرف العلاج

 


 


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