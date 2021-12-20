ضبط 1266 مخالفة خلال حملة تموينية مكبرة لضبط الأسواق فى قنا

صابر سعيد

قاد المهندس نبيل الطيبي، السكرتير العام لمحافظة قنا، حملة تموينية مكبرة علي المخابز البلدية والأسواق ومحلات الجزارة ومحطات الوقود، أسفرت عن ضبط 1266 مخالفة بمراكز المحافظة التسعة وذلك بالتنسيق بين مديرية التموين والصحة والبيئة والأمن الصناعي ومجالس المدن ، رافقه أحمد السيد، وكيل وزارة التموين، وأشرف أنور، رئيس مدينة قنا.

وتفقد السكرتير العام، عدد من المخابز للاطمئنان على سير العمل بها والالتزام بالمواعيد، والتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين ومطابقته للمواصفات القياسية من حيث الجودة والوزن المقرر، والوقوف على أى مخالفات أو شكاوى من قبل المواطنين واستفسر من المواطنين عن مدى رضاهم عن جودة الخبز المقدم باعتباره من أساسيات الحياة للمواطن القنائى، مشددًا على ضرورة الاهتمام بنظافة المعدات المستخدمة في تجهيز الخبز والأدوات المستخدمة فى وزن الخبز وضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين لحماية المواطنين.

وتابع المهندس نبيل الطيبي، حركة البيع بعدد من محلات الخضروات والفاكهة للوقوف على الأسعار، والتأكد من عدم المغالاة علي المواطنين وذلك لتخفيف العبء عنهم، وقام بسؤال عدد من المواطنين عن مدى رضائهم عن الأسعار وجودة الخضروات المعروضة.

كما تفقد عدد من محلات الجزارة للتأكد من صلاحية اللحوم المعروضة بها وأسعار البيع للمواطنين والتأكد من الذبح داخل المجازر الحكومية للحفاظ علي صحة المواطنين.

كما تفقد محطات الوقود لمتابعة مدى انضباط العمل ومستوى الرقابة التموينية وكميات المواد البترولية الواردة للمحطات . أوضح السكرتير العام، أن الحملة التموينية المكبرة أسفرت عن ضبط عدد 1266 مخالفة بمراكز المحافظة، شملت 362 بقطاع التموين و60 مخالفة بقطاع البيئة و51 بالصحة، بالإضافة إلى 260 بالنظافة وفى قطاع الإشغالات 433 مخالفة و100 مخالفة لمحلات بدون ترخيص.

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بأن حملات الرقابية على الأسواق مستمرة بشكل دوري لضبط الأسعار ومنع تلاعب التجار، وكذا ضبط السلع مجهولة المصدر، والمنتهية الصلاحية لحماية حقوق المستهلك، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.