صور الأقمار الصناعية: سقوط أمطار متفاوتة الشدة على سيناء وثلوج بكاترين

كتب ـ محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن أخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى السحب المنخفضة الممطرة يتخللها بعض الخلايا الرعدية على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على الإسكندرية ودمياط وبورسعيد وشمال الدلتا على البحيرة وكفر الشيخ وبلطيم ورشيد.

وتشير صور الأقمار الصناعية إلى أنه يصاحب ذلك سقوط أمطار متوسطة تكون غزيرة أحيانا وتكون رعدية أحيانا ومصحوبة بحبات البرد.

كما تتكاثر السحب المنخفضة الممطرة على مناطق من سيناء يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة وسقوط الثلوج على مرتفعات كاترين .

ويشهد اليوم الاثنين، حالة عدم استقرار بالأحوال الجوية، مع استمرار انخفاض فى درجات الحرارة ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء مع تكون الثلوج على مرتفعات وسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الاثنين، يشهد نشاط رياح على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومدن القناة وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة مما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية وتزيد من الاحساس ببرودة الطقس .

ويشهد اليوم، سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا ومصحوبة بحبات البرد على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا "السلوم ومطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد".

كما يشهد اليوم سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية ليلا على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وجنوب الدلتا على الغربية والشرقية والمنوفية ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الاثنين: القاهرة العظمى 15 درجة والصغرى 7 درجات، والإسكندرية العظمى 15 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 10 درجات، وسوهاج العظمى 16 درجة والصغرى 6 درجات، وقنا العظمى 17 درجة والصغرى 7 درجات، وأسوان العظمى 19 درجة والصغرى 8 درجات.