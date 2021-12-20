اليوم السابع
Ads
الإثنين، 20 ديسمبر 2021 02:21 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

صور الأقمار الصناعية: سقوط أمطار متفاوتة الشدة على سيناء وثلوج بكاترين

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 01:55 م
صور الأقمار الصناعية: سقوط أمطار متفاوتة الشدة على سيناء وثلوج بكاترين سانت كاترين - ثلج
كتب ـ محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن أخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى السحب المنخفضة الممطرة يتخللها بعض الخلايا الرعدية على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على الإسكندرية ودمياط وبورسعيد وشمال الدلتا على البحيرة وكفر الشيخ وبلطيم ورشيد.

 

وتشير صور الأقمار الصناعية إلى أنه يصاحب ذلك سقوط أمطار متوسطة تكون غزيرة أحيانا وتكون رعدية أحيانا ومصحوبة بحبات البرد.

 

كما تتكاثر السحب المنخفضة الممطرة على مناطق من سيناء يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة وسقوط الثلوج  على مرتفعات كاترين .

 

ويشهد اليوم الاثنين، حالة عدم استقرار بالأحوال الجوية، مع استمرار انخفاض فى درجات الحرارة ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ،  شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء مع تكون الثلوج على مرتفعات وسط سيناء.

 

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الاثنين، يشهد نشاط رياح على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومدن القناة وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة مما  يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية وتزيد من الاحساس ببرودة الطقس .

 

ويشهد اليوم، سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا ومصحوبة بحبات البرد على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا "السلوم ومطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد".

 

كما يشهد اليوم سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية ليلا على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وجنوب الدلتا على الغربية والشرقية والمنوفية ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

 

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الاثنين:  القاهرة العظمى 15 درجة والصغرى 7 درجات، والإسكندرية العظمى 15 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 10 درجات، وسوهاج العظمى 16 درجة والصغرى 6 درجات، وقنا العظمى 17 درجة والصغرى 7 درجات، وأسوان العظمى 19 درجة والصغرى 8 درجات.

 

 

 


كاترين

سانت كاترين

ثلوج سانت كاترين

حاله عدم استقرار

عدم استقرار بالأحوال الجوية

طقس متقلب

أمطار رعدية

ثلوج

عاصفه

حالة الطقس

حالة الطقس غدا

حالة الطقس اليوم

حاله الجو

هيئة الارصاد الجوية

درجات الحرارة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة