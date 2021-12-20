صاحب كاميرات تصوير حادث الشيخ زايد: "جالي أشخاص ادعوا صفة قضائية لإتلافها"

كتب سليم على

مفاجآت وأسرار كشفت عنها التحقيقات مع المتهم بارتكاب حادث الشيخ زايد الذى أسفرت عن مصرع 4 طلاب، والمتهم فيها كريم الهواري، والذى أحيل لمحاكمة مطلع يناير المقبل، من واقع التحقيقات التى حصلت اليوم السابع عليها حصريا.

أقوال الشهود

قال عمرو حسن ،26 سنة، حاصل على بكالوريوس هندسة، أنه وحال تواجده بمحل إقامته المطل على الطريق محل حادث التصادم محل التحقيقات سمع صوت ارتطام لشدته انتبه له، فتطلع مصدره ولتركيبه كاميرات رصد ومراقبة لتأمين محل إقامته ارجعها فأدرك رصدها للحادث محل التصادم وتسجيل أحداثه، فنقل محتواها على ذاكرة تخزين رقمية سلمها للنيابة العامة لدى إجرائها معاينة مسرح الواقعة، مقررا باكتشافه بذلك الدليل المقدم منه حينئذ، حتى هم عليه فى أعقاب ذلك من ادعوا صفة قضائية بمحل سكنه لمعاينته ومحل تثبيت كاميرات المراقبة خاصته، وحين تكشف له زعمهم تلك الصفة ومحاولة التعرض لدليل الواقعة للعبث به تقدم للنيابة العامة ببلاغ قيد تحت رقم 3785 لسنة 2021 جنح قسم ثان الشيخ زايد، كما سلم النيابة جهاز تسجيل كاميرات المراقبة الرئيسى للتحفظ عليه بمعرفتها.