شاهد عيان: كنت بساعد كريم الهواري يخرج من سيارته شميت ريحة خمرة تفوح منه

كتب سليم على

مفاجآت وأسرار كشفت عنها التحقيقات مع المتهم بارتكاب حادث الشيخ زايد الذي أسفر عن مصرع 4 طلاب، والمتهم فيها كريم الهواري، والذي أحيل لمحاكمة مطلع يناير المقبل، من واقع التحقيقات التى حصلت اليوم السابع عليها حصريا.

أقوال الشهود

قال أحمد على محمود، 23 سنة، طالب بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إنه وحال استقلاله لمركبته الآلية أبصر مركبة المتهم الرياضية تتجاوزه بسرعة فائقة لم يدركها، إلا عند سماعه صوت ارتطامها بأخرى ليبصر حينها آثار واقعة تصادمها بمركبة المجني عليهم، كما شاهد ما ألم بالمتهم من جرح على حاجبه وشكواه من آلام الركبة، وبينما يساعده على الخروج من مركبته وقف أمامه فاشتم راحة الخمر تفوح منه، وهاتف أحد الأشخاص لنقله بمركبتها وغادر مسرح الحادث.