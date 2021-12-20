شاهد.. الطبيعة تبدع فى الترويج للسياحة على قمم جبال ووديان سانت كاترين

جنوب سيناء - محمد حسين

جذبت مشاهد الطبيعة وأجوائها مزيد من الأفواج السياحية لمدينة سانت كاترين بجنوب سيناء، وأصبحت مشاهد الثلوج على قمم جبال سانت كاترين، واجهة جذب جديدة للسائحين من كل أنحاء مصر والعالم لمدينة سانت كاترين، يقضى فى مشاهدتها السائحين أوقاتهم وأوقات أخرى للسير بين الجبال عبر مسارات الوديان لمشاهدة كل مفردات الطبيعة.

وقال محمد فتيح الجبالى، أحد شباب مدينة سانت كاترين المروجين لمعالم المدينة عبر صفحات السوشيال ميديا، إن مدينة كاترين تشهد إقبال فى هذا الوقت من كل عام للاستمتاع بأجوائها الشتوية المميزة.

وأشار إلى أن الجبال تكسوها الثلوج بمنظر مبهج يشد الأنظار، ويحرص الغالبية من عشاق كاترين على التواجد فيها وقضاء وقت فى انتظار سقوط الثلج والتقاط الصور التذكارية .

أضاف أن مدينتهم سانت كاترين، تحتوى على العديد من المناطق الأثرية الهامة، والوديان الطبيعية التى تجمع بين روعة المكان وابداع الطبيعة التى خلقها الله فى إبدع الصور وأجملها .

وأشار إلى أن من بين هذه المناطق الوديان التى تتحول بعد سقوط الأمطار إلى جنة خضراء، تغمرها المياه من كل مكان، كما نجد فى الوديان، الحدائق الخضراء، وهى بمجرد النظر إليها تعطى فى النفس الهدوء والطمأنينة.

وأوضح أن أهم الوديان الجبلية ذات الطبيعة الخلابة الموجودة فى سانت كاترين، هى وادى الأربعين ، ووادى اجبال ، ووادى عربة ، ووادى التلعه ، وباب الدنيا، وفرش الرمانه، والزواتين ، وقصر عباس، ووادى اطلاح وغيرها الكثير.

أضاف انه نجد فى سانت كاترين الكثير من الأماكن الدينية الهامة مثل، جبل موسي، والشجرة المباركة، ومقام النبى صالح ، ومقام النبى هارون، وبئر سيدنا موسي، والعجل الذهبي، دير سانت كاترين ، وحجر سيدنا موسى عليه السلام وغيرها .

إلى جانب أهم المحميات الطبيعية الموجودة فى مصر وهى محمية سانت كاترين وتتميز سانت كاترين بوجود أعلى قمم جبلية فى مصر، مثل جبل كاترين، وجبل موسى، وجبل سربال.

جبل أم شومر وغيرها ، ويوجد فى سانت كاترين اكثر من 27 نوعا من الزواحف، مثل: الثعبان والطريشة والضب والورل والحية وغيرها، والعديد من أنواع الثدييات، مثل: التيتل النوبى، والغزال المصرى والوبر والنمر السينائى والذئب والضبع والثعلب والحردون والقنفد العربى والفأر الشوكى والجربوع وغيرها.

كما تحوى مدينة سانت كاترين على أكثر من 22 من 28 نوعا من فصائل النباتات الفريدة فى العالم والموجودة فى سيناء مثل السمو والحبك والقيصوم والزعتر والشيح والعجرم والبعيثران والطرفة والسكران وغيرها من النباتات الطبية والنباتات السامة.



اقبال السائحين



السحب تعانق الجبال



رحلات بالجمال



سحب وجمال



طبيعة خلابه



كاترين فى الشتاء