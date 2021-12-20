اليوم السابع
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سياسى روسى يتلقى التطعيم الثامن ضد فيروس كورونا

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 09:50 ص
سياسى روسى يتلقى التطعيم الثامن ضد فيروس كورونا فلاديمير جيرينوفسكي
كتب محمد عبد العظيم

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قال فلاديمير جيرينوفسكي زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي، أنه تلقى التطعيم الثامن ضد فيروس كورونا بسبب انخفاض مستويات الأجسام المضادة لديه.

وأضاف جيرينوفسكي، في حديث تلفزيوني: "لست مولعا بذلك.. تلقيت ثماني حقن من اللقاح ولذلك لم أمرض، وربما لو اكتفيت بأربع منها كنت سألتقط العدوى في مكان ما"، وذلك وفق "روسيا اليوم". 

وافترض جيرينوفسكي، أنه قد يكون الشخص الوحيد الذي تلقى أكبر قدر من الحقن ضد كوفيد، خلال عام ونصف عام

وأعرب جيرينوفسكي عن ثقته، في ضرورة إعادة التطعيم بمجرد انخفاض مستوى الأجسام المضادة في الجسم. وقال: "الحد الأقصى ستة أشهر. من الأفضل الحصول على أربع جرعات".


روسيا

اخبار روسيا

فلاديمير جيرينوفسكي

كورونا

فيروس كورونا

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