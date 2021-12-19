روسيا تُسجل 27 ألفا و967 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال 24 ساعة

وأفاد المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس "كورونا" في بيان اليوم الأحد، أن الإصابات الجديدة سُجلت في 84 منطقة روسية من أصل 85 منطقة مكونة للاتحاد الروسي، منوها بأن 2250 حالة من هذه الإصابات كانت بدون أعراض سريرية.

وأشار البيان إلى تسجيل 1023 حالة وفاة بالفيروس التاجي خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليبلغ إجمالي الوفيات في عموم روسيا 297 ألفا و203 أشخاص.. مضيفا أن العاصمة الروسية موسكو سجلت العدد الأكبر من الإصابات بـ 3013 حالة من الإصابات الجديدة، تليها مدينة سانت بطرسبورج بـ 1955 حالة إصابة، فيما سجلت مناطق ضواحي موسكو 1825 إصابة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.



ولفت بيان المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس "كورونا" إلى أن 32 ألفا و655 شخصا تعافوا من الفيروس التاجي وغادروا المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليصل إجمالي المتعافين في عموم روسيا إلى 8 ملايين 984 ألفا و921 شخصا.