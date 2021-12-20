اليوم السابع
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سقوط أمطار خفيفة على أحياء محافظة بورسعيد.. صور

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 03:33 م
سقوط أمطار خفيفة على أحياء محافظة بورسعيد.. صور الأمطار
بورسعيد - محمد عزام

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تشهد محافظة بورسعيد، منذ قليل، سقوط خفيف للأمطار على كافة الأحياء ومدينة بورفؤاد، وذلك فى نوة الفيضه الصغرى التى تضرب العديد من المحافظات المصرية.

تسقط الأمطار على محافظة بورسعيد، خاصة فى حى الزهور غرب المدينة، وسط حالة من الطقس غير المستقر التى تشهدها المحافظة منذ مساء أمس.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا أكدت خلاله وجود سحب منخفضة الممطرة يتخللها بعض الخلايا الرعدية على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا "اسكندرية، دمياط، وبورسعيد)، وشمال الدلتا البحيرة وكفر الشيخ (بلطيم، ورشيد).

وأضافت أنه يصاحب هذه السحب سقوط أمطار متوسطة تغزر أحيانا وتكون رعدية أحيانا ومصحوبة بحبات البرد، كما تتكاثر السحب المنخفضة الممطرة على مناطق من سيناء يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة وسقوط الثلوج  على مرتفعات كاترين .

 

جانب من آثار سقوط الأمطار اليوم
جانب من آثار سقوط الأمطار اليوم

 

سقوط أمطار ببورسعيد
سقوط أمطار ببورسعيد

 

 


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