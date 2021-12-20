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رئيس هيئة تنمية الصعيد: نفذنا 18 مشروعًا تنمويًا خلال 3 سنوات"

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 10:06 م
رئيس هيئة تنمية الصعيد: نفذنا 18 مشروعًا تنمويًا خلال 3 سنوات" تنمية الصعيد
كتب محمد شرقاوى

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قال اللواء شريف صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي مهتم بتنمية الصعيد وتحقيق حياة كريمة للأهالي في محافظات الصعيد، ومن هذه التوجيهات أنشأت هيئة تنمية الصعيد منذ 3 سنوات، وهى تهدف لتنفيذ مشروعات تنموية شاملة مستدامة لصالح الأهالي في رؤية مصر 2030.
 
وأضاف "شريف" في مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام"، مع الإعلامى عمرو عبد الحميد، اليوم الاثنين، أن الهيئة تخطط لتنفيذ مشروعات تنموية في محاور عدة اجتماعية وزراعية وصناعية وسياحة ومحاور بيئية لصالح الأهالي وتنفيذ مشروعات تنموية تعود بالخير والتنمية على أهالينا وتوفر لهم حياة كريمة آمنة مستقرة.
 
وتابع، أنه قبل التخطيط لمشروعات تنموية في محافظات الصعيد نقوم  بزيارات ميدانية ونقوم بالاجتماع مع الأهالي لمعرفة طبيعة المواطنين وعاداتهم وتقاليدهم والحرف التي يقوموا بممارستها ونقوم بتنمية الحرف في مراكز تدريب، وقابلتنا تحديات تشمل عدم توافر فرص عمل وهجرة الشباب وفجوات تنموية بين المحافظات.
 
وأردف، أنه تم السعي لتخطيط مشروعات تنموية توفر فرص عمل وتسد الفجوات التنموية بين المشاريع في وسط وشمال وجنوب الصعيد لتحقيق حياة مرفهة للأهالي، موضحًا أن الهيئة نفذت 18 مشروعًا تنمويًا خلال 3 سنوات، قائلًا: "محافظة سوهاج ستشهد تنمية شاملة خلال الأيام المقبلة".

تنمية الصعيد

الصعيد

راى عام

اليوم السابع بلس

حياة كريمة

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