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رئيس تنمية الصعيد: المشروعات التنموية تهدف لتشغيل أكبر عدد من الشباب

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 10:00 م
رئيس تنمية الصعيد: المشروعات التنموية تهدف لتشغيل أكبر عدد من الشباب زيارة رئيس هيئة تنمية الصعيد لكوم امبو
إبراهيم حسان

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قال اللواء شريف صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، إن الهيئة أنشأت بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد توصية من منتدى الشباب في 2017، مشروعات تنموية بالصعيد في العديد من المجالات، الصناعية والزراعية والمجال العمراني لتحقيق عدة أهداف رئيسية.

أضاف صالح، في مداخلة هاتفية، ببرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامية إنجي القاضي، عبر قناة dmc، أن المشروعات التنموية تهدف لتشغيل أكبر عدد من الأهالي في الصعيد، وتعود بالنفع على الأهالي، بجانب التوسع في مشروعات استراتيجية باستثمارات خارجية لتحسين حالة المواطن في صعيد مصر.

وتابع: "مخطط المشروعات التنموية في الصعيد قابل تحديات كبيرة، حيث كان لابد أن يتم توافر فرص عمل للشباب، بسبب هجرتهم لمحافظات أخرى، والقضاء على الفجوات الداخلية بين محافظات الصعيد، وكان لابد من مواجهة هذه التحديات لخلق وظائف للمواطنين ليعيشوا حياة كريمة".


رئيس هيئة تنمية الصعيد

المشروعات التنموية

الصعيد

حياة كريمة

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