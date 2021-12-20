رئيس مدينة الأقصر يكشف مكتسبات حفل طريق الكباش للموسم السياحى الشتوى.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

عقد العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، اجتماعا مع رؤساء الأحياء ومديري الإدارات بمقر مكتب ديوان عام مجلس مدينة الأقصر، وذلك لبحث استمرار العمل من أجل الظهور بالمظهر الذي يليق بمكانه مدينة الأقصر أمام العالم أجمع مع قدوم الموسم السياحى الشتوى، وقدم التهنئة للحضور وجميع أبناء الأقصر بقرب عام 2022 الجديد.

كما أشار رئيس مدينة الأقصر، عن رسالة وجهها معالي المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر عقب حفل افتتاح طريق الكباش، وهي المحافظة على مكتسبات الحدث العالمي عن أعمال التطوير ورفع كفاءة الإنارة والتشجير وزيادة المساحات الخضراء والدهانات وغيرها، مشيراً إلى مساندته لنا جميعاً بصفة مستمرة ولحظة بلحظة.

كما تطرق الحديث أيضاً وقال العميد طارق لطفى، أنه تكريم عظيم من الله عز وجل بالحضور في هذا التوقيت متقلدأً منصب رئيس مدينة الأقصر لمتابعة ومشاهدة هذا الحدث والنجاح الباهر الذي تحقق بحضور وتشريف رئيس جمهورية مصر العربية الرئيس عبد الفتاح السيسي للأقصر، مؤكداً شكره لكل من كان له فضل أو مساهمه حتى ولو كانت صغيرة لانجاح هذا الحدث العظيم.

وشدد العميد طارق لطفي، خلال الاجتماع، على ضرورة تكثيف جهود أعمال النظافة والارتقاء بكافة الأعمال، حيث تم مناقشة منظومة النظافة وصناديق القمامة، وتم التأكيد على وصول صناديق قمامة جديدة بعدد حوالى 157 صندوق وجارِ توزيعها حسب حاجة كل مربع، وذلك حفاظًا على المظهر الجمالي والحضاري لمدينة الأقصر، ومنع أي أشكال للمخلفات وتراكمات القمامة التي تضر بالشكل العام للأحياء، مؤكدا على أنه يجب أن يؤدي كل مسئول دوره على أكمل وجه من حيث الاهتمام بنظافة الشوارع الرئيسية والجانبية ورفع الاسغالات لإظهار المدينة بالمظهر اللائق.

واختتم رئيس مدينة الأقصر اللقاء ضرورة متابعة آلية سير العمل بالإدارات والتعرف على المشكلات والمعوقات للوقوف عليها ومحاولة تذليلها، وكذا مناقشة المقترحات لتطوير مستوى العمل والآداء، وأيضاً نشر روح المحبة والإخلاص والتفانى فى العمل، مؤكداً على ضرورة التعاون والتنسيق الكامل بين كافة الإدارات والعمل كمنظومة متكاملة لتحقيق الصالح العام ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وحسن معاملتهم .



رؤساء الأحياء ومديري الإدارات فى اجتماع رئيس المدينة



رئيس المدينة يؤكد على استمرار التجميل قبل الموسم السياحى الشتوى