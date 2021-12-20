رئيس شركة مياه الغربية يتابع عمليات شفط مياه الأمطار من الشوارع

الغربية - عادل ضرة

تابع الدكتور المهندس حمدي محمد شطا رئيس شركة مياه الشرب والصرف والصحي بالغربية بجولة جهود الشركة في رفع مياه الأمطار بكفر الزيات وطنطا بعد تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيء وهطول أمطار غزيرة.

وأكد رئيس الشركة في بيان له، اتخاذ كافة إجراءات الصيانة المطلوبة بلوعات الأمطار وشبكات الصرف الصحي بجميع المناطق علي مستوي المحافظة لاستيعاب كميات مياه الأمطار والتأكد من كفاءتها وسرعة التعامل مع ايه حالات طارئة بالشبكات بالتنسيق مع كافة الجهات.

وأشار إلي أنه تم تشكيل فريق طوارئ للعمل حال سقوط الأمطار، يترأسها رئيس الشركة بالتنسيق مع غرفة الطوارئ والأزمات بديوان عام المحافظة مع رؤساء المدن والأحياء على مستوى مراكز المحافظة.

كما قامت جميع أفرع الشركة بتوزيع السيارات والمعدات وماكينات شفط المياه المتنقلة فى الأماكن الحيوية وفقاً لخطة التمركز المتفق عليها مسبقاَ مع قيادات المحافظة.

وناشد رئيس الشركة المواطنين بحسن التعامل مع شبكات الصرف الصحي وعدم القاء مخلفات داخلها مما يعرضها للانسداد.