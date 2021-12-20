رئيس جامعة دمياط يلتقى بالدارسين الوافدين الحاصلين على درجات علمية

دمياط معتز الشربينى

التقى الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط بعدد من الطلاب الوافدين (من دولة سلطنة عمان الشقيقة) الذين حصلوا على درجة الدكتوراه من قسم أصول التربية بكلية التربية، وذلك فى حضور الدكتور محمد البهنساوى المدير التنفيذى لإدارة الوافدين.

وقد حضر من الطلاب الوافدين كلاً من:الدكتور محمد بن ناصر الريامي، عبد الله بن سعيد الهناء، منى بنت على بن خلفان الرحيبة، وقد وجه رئيس الجامعة خالص الأمنيات بمزيد من التوفيق والسداد للدارسين الوافدين فى المرحلة المقبلة مؤكدًا أن جامعة دمياط تسعد بخدمتهم فى العملية التعليمية بالمراحل العلمية المختلفة.

كما أهدى رئيس الجامعة الطلاب الوافدين نيشان الجامعة تكريمًا لهم على الفترة التى درسوا خلالها بمرحلة الدكتوراه بالجامعة.