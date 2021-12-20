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ذروة شهب الدبيات 2021 تمطر سماء مصر والوطن العربى الأربعاء

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 05:30 م
ذروة شهب الدبيات 2021 تمطر سماء مصر والوطن العربى الأربعاء ذروة الدبيات
كتب محمود راغب

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تشهد سماء مصر والوطن العربي ذروة شهب الدبيات يوم الأربعاء 22 ديسمبر وخلال ساعات الليل إلى فجر الخميس 23 ديسمبر وذلك بالتزامن مع بداية فصل الشتاء وهى أخر زخات الشهب هذه السنه 2021.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها ، أن  الدبيات تعتبر من الشهب الصغيرة تنشط سنوياً في الفترة من 17 ديسمبر الى 25 ديسمبر عندما تعبر الكرة الارضية خلال الحطام الغباري المتناثر على طولِ مدار المذنب (توتال) حيث يضرب ذلك الحطام الغلاف الجوي للأرض ويحترق على ارتفاع حوالي 70 الى 100 كيلومتر وتظهر لنا في صورة خط من الضوء ساطع.

خلال هذه الفترة ، ستكون هناك فرصة لرؤية شهب الدبيات عندما تكون نقطة إشعاعها - في كوكبة الدب الاصغر  - فوق الأفق ، مع زيادة عدد الشهب المرئية كلما ارتفعت نقطة الإشعاع في السماء.

نقطة إشعاع شهب الدبيات هي حول قطبية ، مما يعني أنه دائمًا ما تكون فوق الأفق الشمالي وبذلك تكون الشهب نشطه طوال الليل.

يتوقع أن تصل الشهب ذروتها عند الساعة السادسة صباح الخميس ففي ذلك الوقت تكون نقطة اشعاعها عالية في السماء. عادة تنتج بين 5 الى 10 شهب بالساعة في ظل ظروف مثالية لكن هذه السنه سيكون القمر الاحدب المتناقص موجود في السماء بالتزامن مع هذه الشهب ما سيؤدي لطمس معظم الشهب لذلك لا يمكن تحديد العدد الفعلي للشهب.

لمحاولة رؤيتها يتم مراقبة الافق الشمالي باتجاه مجموعة نجوم الدب الأصغر بالعين المجردة من موقع مظلم حيث تنطلق ظاهريا من امام تلك المجموعة النجمية وتحديدا  بالقرب من النجم ( الكوكب) ولكن يمكن أن تظهر الشهب من أي مكان في السماء.

جدير بالذكر أن شهب الدبيات رصدت حديثا منء حوالي 100 عام مقارنه بباقي زخات الشهب السنوية ، وذلك عندما تم ملاحظة أن بعض الشهب تنشط في هذا الفترة من السنة وأنها ليست عشوائية في اتجاهها عبر قبة السماء.

 

 


الشهب

شهب الدبيات

زخه شهب الدبيات

وابل الشهب

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