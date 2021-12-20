خير زمان .. المحشى والبط أكل الشراقوة فى البرد على الكانون.. لايف وصور

الشرقية - إيمان مهنى

قدم تلفزيون اليوم السابع، بثا مباشرا بعنوان "خير زمان .. المحشى و البط أكل الشراقوة فى البرد .. أشهر شيف فلاحى بيعملها على الكانون"، ذلك من أول مطبخ ريفى بمحافظة الشرقية.

أكد محمد النادى 33 سنة، من الترعة الجديدة مركز الابراهيمية بالشرقية، حاصل على معهد سياحة و فنادق، انه عقب تخرجه اشتغل فى تركبيات الدش و الألكترونيات، و ترك مجال السياحية ،لكن ظل حلم تأسيس المطبخ الشرقى، ضمن طموحاته، و لظروف صاحب العمل، ترك مجال الالكترونيات، و فكر فى العودة لتأسيس مطبخ شرقى، و لكن الامكانيات المادية كانت عائق كبير.

و يكمل انه فكر فى تأسيس مطبخ ريفى، لتوفر الفرن الفلاحى فى منزله والكانون، و بدأ المشروع بمساعدة الأم و زوجة الجد، اللاتى تخصصهما الخبز لكل أنواع العيش و الفطائر و مأكولات الفلاحى، وهو يقوم بالطهى بمساعدة شابين اخرين أحدهم للت وصيل و الثانى لشراء مستلزمات ، مؤكدا أنه مستعد لاستقبال أى أسر لقضاء يوم ريفى بالقرية و تناول الطعام من مطعمة مضيفا إن طموحة أن يؤسس قرية سياحية تقوم على الخبز الفلاحى و تحضير الوجبات و طهى على الكانون و الحطب .