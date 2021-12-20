حماية الشواطئ: الموافقة على ترخيص مشروع تنمية حقل الأمل بخليج السويس

كتبت ـ أسماء نصار

عقد اجتماع اللجنة العليا ل تراخيص الشواطئ برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، وبحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والمهندس أحمد عبد القادر رئيس هيئة حماية الشواطئ وممثلي وزارات الدفاع والنقل والتنمية المحلية والإسكان والسياحة والآثار والبيئة وممثلى المحافظات الساحلية المعنية (البحر الأحمر والاسكندرية والسويس وجنوب سيناء ومطروح والبحيرة وبورسعيد).

وصرح الدكتور عبد العاطى، أن اللجنة العليا معنية بالموافقة على كافة التراخيص على طول الشواطئ المصرية، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد حرم واتزان الشاطئ، والتأكيد على أن تكون جميع المنشآت المقامة داخل خط الحظر من المنشآت الخفيفة وسهلة الفك والتركيب، موضحاً أن اللجنة تعمل على اتخاذ القرارات اللازمة فى أسرع وقت، بعد استيفاء الجهة المرخص لها لكافة الشروط اللازمة، وذلك تيسيراً على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية، في ضوء ما تنشده الدولة من تحقيق أكبر قدر من فرص العمل للشباب، مما يساهم فى دعم الإقتصاد القومى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع مراعاة الأبعاد البيئية فى المشروعات القومية التى تقوم بها الحكومة المصرية.

وأضاف أن الموضوعات المرفوعة للعرض على اللجنة العليا يتم دراستها أولاً بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ تبحث كافة طلبات التراخيص ومدى استيفائها للدراسات المطلوبة، ليتم عرض تلك النتائج على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي الوزارات والجهات المعنية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لإتخاذ القرارات النهائية.

وتم خلال اجتماع اللجنة مناقشة 34 موضوعا عبارة عن مناقشة المعايير البيئية للمنشآت الخفيفة، و(33) طلب بمحافظات البحر الأحمر (7) والاسكندرية (4) والسويس (4) وجنوب سيناء (5) ومطروح (6) والبحيرة (6) وبورسعيد 1 ، حيث تم الموافقة على موضوع المعايير البيئية، وقبول 30 طلبا نظرا لاستيفائها الشروط اللازمة، وتأجيل 2 لمزيد من الدراسة ، والتوجيه بإعادة تقديم طلب بما يتوافق مع المعايير الجديدة الخاصة بإنشاء السقالات والتي تم إقرارها مؤخراً.

وتم خلال الاجتماع الموافقة على الترخيص فيما يخص أعمال الشواطئ لعدد من المشروعات القومية والاستثمارية، ومن أهمها إنشاء وتشغيل محطة متعددة الأغراض عبارة عن رصيف بحرى بطول 1000 متر بميناء سفاجا التعدينى بمحافظة البحر الأحمر ، وتنمية حقل الأمل بخليج السويس، وحفر بئر تنموى لصالح شركة شمال رأس العش للبترول، وأعمال التكريك الجزئى أمام الرصيف رقم 4 بميناء سفاجا البحرى بطول 110 أمتار، وانتشال المخلفات الصلبة والمطاطية جنوب مدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، ومحطة تحلية مياه البحر بالنجيلة بمحافظة مطروح، ومحطة تموين لمراكب الصيد بمحافظة البحيرة.

جدير بالذكر، أنه تم إصدار دليل إرشادي خاص بتجديد وصيانة المماشى والمنشآت الشاطئية الخفيفة بمنطقة حرم الشاطئ والذى تم إعداده بالتنسيق بين الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ التابعة لوزارة الموارد المائية والرى ، و وزارة البيئة ، وهيئة التنمية السياحية التابعة لوزارة الإسكان ، وذلك بهدف التيسير على المستثمرين للقيام بأعمال الصيانة والتجديد اللازمة.