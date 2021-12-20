حركة الطريق أعلى الدائرى ونصائح مرورية للسائقين.. فيديو لايف

كتب ـ محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا من أعلى الطريق الدائري يرصد حركة المرور مع سوء الأحوال الجوية، فضلًا عن تقديم نصائح لقائدي المركبات أثناء موجة الطقس السيئ.

تتابع غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور برئاسة اللواء مؤمن سعيد مساعد الوزير للمرور، حركة السيارات أعلى المحاور والميادين بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق، كما يتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة لرصد أى كثافات مرورية بالمحاور، تحسبا لسقوط أى أمطار أو تلقى البلاغات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية على مدار الساعة.

وقامت الإدارة العامة للمرور بتوفير ونشر عدد من سيارات الإغاثة المرورية تم توزيعها على جميع أقسام الطرق، تقوم بمساعدة قائدى السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث للسيارات من خلال رقم التليفون 01221110000.

كما وضعت الإدارة العامة لمرور القاهرة، خطة مرورية محكمة استعدادا لموسم سقوط الأمطار، بالتنسيق مع محافظة القاهرة والهيئة العامة لمياه الشرب والصرف الصحى بالقاهرة لمنع ظهور أى تكدسات أو حوادث مرورية.

واشتملت الخطة على عدة محاور، منها توزيع سيارات الشفط على قطاعات القاهرة الأربعة حتى تكون جاهزة عند طلبها، ولسرعة الوصول لأماكن تجمع المياه التى يتم الإخطار بها لاسلكيا عن طريق غرفة العمليات، وستتواجد سيارات الشفط لسحب مياه الأمطار بمعدل 4 سيارات فى كل قطاع ويكون تحركهم من خلال تعليمات وكيل القطاع، والذى يعلم أماكن تواجد هذه الشفاطات بالقطاع حتى يتم الانتهاء منها سريعًا منعًا لظهور أى كثافات مرورية.

كما التنسيق مع هيئة الصرف الصحى وهيئة مياه الشرب على تواجد مندوب تابع لهم داخل غرفة العمليات "الطوارئ"، ويكون بصحبته أرقام تليفونات قائدى الشفاطات بكل قطاع، حتى يتم إصدار الأمر بالتحرك وفقاً لمتطلبات الحدث على الأرض.

ويشارك رجال المرور فى هذا الشأن الحماية المدنية وشرطة المرافق وكافة الأجهزة المعنية بقطاع أمن القاهرة، وأيضا الأجهزه المعاونة من محافظة القاهرة، لتوفير سيارات الشفط، وتم تخصيص أرقام للإغاثة "136_ 01155554444".

كما تنسق الإدارة العامة لمرور الجيزة مع هيئة الصرف الصحى و المحافظة و الحماية المدنية للعمل على سحب أى تراكمات المياه بمطالع ومنازل الكبارى مع تجهيز غرفة عمليات بكل جهة وأطقم افراد محددة وبيان دور كل طرف والتنسيق المستمر بين كافة الجهات.

كما تم تخصيص خط ساخن لمرور الجيزة للإبلاغ عن أى معوقات مرورية بالاتصال على 01205344444 و تجهيز غرف العمليات من خلال الخط الساخن للجيزة برقم 114، ورقم هيئة النظافة "16809"، والصرف الصحى "125" و الحماية المدنية "180" ويتم التنسيق مع كافة الجهات لاستقبال الأمطار.