"حاتم" يناشد لتخفيف آلامه بعد إصابته بشلل الساقين وضمور العضلات.. والمحافظ يرد

أمنية فايد- الشرقية - إيمان مهنى

أرسل القارئ حاتم جمعة سيد أحمد، 59 سنة، والمقيم في مدينة الزقازيق محافظة الشرقية مناشدة لوزارة الصحة عبر خدمة "صحافة المواطن" باليوم السابع ضمن مبادرة "سيبها علينا" بخصوص علاجه من الآلام التي يشعر بها بسبب مرض نادر في المخ والأعصاب.

وقال: "أعانى من مرض نادر في المخ والأعصاب تسبب فى إصاباتى بشلل بالساقين وضمور العضلات نظرا لعدم الحصول على علاجه له، وتم اكتشاف المرض منذ 25 سنة وإلا أن الألم حاليا يتزداد سوءا".



وناشد القارئ وزارة الصحة علاجه لتخفيف شعوره بالألم.

من جانبه أفادت الدكتورة أسماء عبدالعظيم متحدث الإعلامي لمحافظة الشرقية، أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الإقليم كلف مديرية الصحة بالتواصل مع المواطن الشاكي وفحص حالته الصحية ووضع تقرير الطبي واتخاذ ما يلزم من إجراء طبى.

وتأتى هذه المناشدة ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال مناشدة القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك" ، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.



وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال مناشدة المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".