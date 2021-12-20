جوالة تمريض سوهاج تتوج بكأس التميز فى مهرجان الأسمار الثاني

سوهاج محمود مقبول

فازت جوالة كلية التمريض بجامعة سوهاج، بالمركز الأول وتوجت بدرع التميز فى ختام فعاليات مهرجان الأسمار الثاني لجوالي وجوالات الكليات، والذى نظمته إدارة الجوالة والخدمة العامة بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، في الفترة من ١٧ حتى ١٩ من ديسمبر الجاري بالمخيم الكشفي بالمدينة الجامعية للطالبات بمقر الجامعة القديم.

وقال الدكتور مصطفي عبدالخالق رئيس الجامعة، أن إدارة الجامعة تهتم بدعم ورعاية أبنائها الطلاب المتميزين علمياً ومهارياََ، وذلك من خلال تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات التي تساهم في إبراز قدراتهم ومواهبهم بمختلف المجالات، وتقديمهم للجهات المختصة كنماذج ناجحة تستحق المنافسة في المشاركات القمية والدولية.

وقد هنأ الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الكليات الفائزة بالمراكز الأولى، وجميع الطلاب المشاركين بالمهرجان، على تفوقهم وتميزهم في كافة الأنشطة الطلابية، مقدما خالص الشكر لجميع القائمين على تنفيذ المهرجان.

وأوضح صبري محمد مدير إدارة رعاية الشباب المركزية، أن أهمية نشاط الجوالة يكمن في ترسيخ ثقافة العطاء والعمل التطوعي ومساعدة الآخرين، إلى جانب إكساب الطلاب قدر عالٍ من الاعتماد على الذات والقدرة على اتخاذ القرار، إضافة إلى تعزيز الحافز القيادي والثقافي للتنافس فيما بينهم، مشيراً إلى أن الفعاليات شارك بها ١٦٠ طالب وطالبة من ١٦ كلية.

وذكر حمادة حبارير مدير إدارة الجوالة، أن فرق الجوالة المشاركة بالمهرجان تنافست على لقب أفضل سمر كشفي، حيث استعرضت كل كلية فقرة سمر لمدة ٢٥ دقيقة، شملت الفقرة أغاني كشفية ووطنية واسكتشات مسرحية، مضيفاً أن المركز الأول كان من نصيب فريق جوالة كلية التمريض، كما حصل فريق كلية العلوم على المركز الثاني، أما المركز الثالث ففازت به كلية التربية الرياضية.

جدير بالذكر أن حفل الختام حضره عدد من العمداء، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس ومسئولي إدارات رعاية الشباب بالجامعة، كما ضمت هيئة التحكيم كل من القائد محمد صادق، القائد مروان علي بيومي، القائد ياسر فتحي طايع، والقائدة آمال عبدالكريم.



نائب رئيس الجامعة مع الفريق الفائز



الفريق الفائز من الجوالة



تكريم المشاركين فى المهرجان



تسليم شهادات التقدير



صور تذكارية للجوالة



جوالى وجوالات جامعة سوهاج



أعضاء فريق كلية التمريض



لقطات تذكارية بحفل السمر



نائب رئيس جامعة سوهاج بحفل السمر



الأحتفال على الأرض



نائب رئيس جامعة سوهاج يلقى كلمته



قيادات جامعة سوهاج



أعضاء الفريق أثناء السمر



نائب رئيس الجامعة يشارك



جانب من حفل السمر



إشعال النيران بحفل السمر



مهرجان السمر بكلية التمريض



اعضاء الفريق