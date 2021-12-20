اليوم السابع
Ads
الإثنين، 20 ديسمبر 2021 02:00 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

جهاز الإحصاء: العاملات بأجر نقدى أعلى نسبة بين الإناث عام 2020

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 02:00 ص
جهاز الإحصاء: العاملات بأجر نقدى أعلى نسبة بين الإناث عام 2020 ملتقى توظيف - ارشيفية
كتب: مدحت عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التوزيع النسبي لقوة عمل الإناث "15 سنة فأكثر" وفقاً للحالة العملية ومحل الإقامة عامي 2017 -2020" أن أعلى نسبة لقوة العمل كانت للعاملات بأجر نقدي، حيث بلغت 57.4% عام 2020 مقابل 48.5٪ عام 2017.

بينما انخفضت نسبة الإناث العاملات في مشروع أسرى بدون أجر إلى 15.6% عام 2020 مقابل 20.3% عام 2017، وتلاحظ انخفاض نسبة الإناث المتعطلات اللاتي لم يسبقن لهن عمل حيث بلغت 12% عام 2020 مقابل 20.7% عام 2017 وذلك على مستوى الإجمالي.

وأضافت الدراسة، أنه على مستوى محل الإقامة فقد ارتفعت نسبة الإناث اللاتي يعملن بأجر نقدي بالحضر، حيث بلغت 67.4٪ عام 2020 مقابل 63.2٪ عام 2017، أما في الريف فقد بلغت 47.1% عام 2020 مقابل 37.3% عام 2017، أما بالنسبة للمتعطلات اللاتي سبق لهن العمل ارتفعت نسبتهن إلى أكثر من الصعف في كلا من الحضر والريف بين عامي "2017/2020"، في حين تلاحظ انخفاض نسبة الإناث المتعطلات اللاتي لم يسبق من العمل بالحضر، حيث بلغت 14.3% عام 2020 مقابل 24.6% عام 2017، أما في الريف فقد بلغت 9.7% عام 2020 مقابل 17.7% عام 2017.


فرص عمل

عمل الاناث

جهاز الإحصاء

اخبار الاقتصاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

حسابات الشركات المصرية بالخارج.. جهاز الإحصاء يكشف: أكثر من مليار دولار مسحوبات الشركات المصرية إلى الداخل عام 2019/2020.. و5 مليارات دولار تسهيلات من صندوق النقد و550 مليون دولار ودائع من الحكومات العربية

الإثنين، 06 ديسمبر 2021 05:10 م

جهاز الإحصاء: تراجع معدل البطالة بين الإناث لـ17.7 عام 2020

السبت، 04 ديسمبر 2021 11:00 م

من أين جاءت حصيلة النقد الأجنبى المصرى عام 2020؟.. جهاز الإحصاء يكشف: 128.9 مليار دولار حصيلة النقد بزيادة 5.6٪.. 53 مليارا منها جاءت من المنطقة العربية.. والسعودية تتصدر المتحصلات الوافدة من الخارج

الإثنين، 29 نوفمبر 2021 05:10 م

جهاز الإحصاء يرصد ارتفاع المواليد وتراجع الوفيات أغسطس الماضي

الإثنين، 29 نوفمبر 2021 09:00 ص

ما هو المسح الصحى للأسرة المصرية الذى يجريه جهاز الإحصاء س و ج

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 07:30 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة