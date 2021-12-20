جهاز الإحصاء: العاملات بأجر نقدى أعلى نسبة بين الإناث عام 2020

كتب: مدحت عادل

رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التوزيع النسبي لقوة عمل الإناث "15 سنة فأكثر" وفقاً للحالة العملية ومحل الإقامة عامي 2017 -2020" أن أعلى نسبة لقوة العمل كانت للعاملات بأجر نقدي، حيث بلغت 57.4% عام 2020 مقابل 48.5٪ عام 2017.

بينما انخفضت نسبة الإناث العاملات في مشروع أسرى بدون أجر إلى 15.6% عام 2020 مقابل 20.3% عام 2017، وتلاحظ انخفاض نسبة الإناث المتعطلات اللاتي لم يسبقن لهن عمل حيث بلغت 12% عام 2020 مقابل 20.7% عام 2017 وذلك على مستوى الإجمالي.

وأضافت الدراسة، أنه على مستوى محل الإقامة فقد ارتفعت نسبة الإناث اللاتي يعملن بأجر نقدي بالحضر، حيث بلغت 67.4٪ عام 2020 مقابل 63.2٪ عام 2017، أما في الريف فقد بلغت 47.1% عام 2020 مقابل 37.3% عام 2017، أما بالنسبة للمتعطلات اللاتي سبق لهن العمل ارتفعت نسبتهن إلى أكثر من الصعف في كلا من الحضر والريف بين عامي "2017/2020"، في حين تلاحظ انخفاض نسبة الإناث المتعطلات اللاتي لم يسبق من العمل بالحضر، حيث بلغت 14.3% عام 2020 مقابل 24.6% عام 2017، أما في الريف فقد بلغت 9.7% عام 2020 مقابل 17.7% عام 2017.